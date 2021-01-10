مفاوضات بين الوحدة وخريبين

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

كشف مصادر وجود مفاوضات بين الوحدة والسوري عمر خريبين «26 عاماً»، والذي أنهت مؤخراً علاقته مع الهلال السعودي بإجراء مخالصة أصبح بموجبها حراً، وفيما ذكرت وسائل إعلام ومواقع أن اللاعب تلقى عروضاً من أندية عربية من بينها إماراتية، من دون أن تحدد اسماً بعينه.

وعلمت «الاتحاد» أن خريبين تلقى اتصالاً من «العنابي» لضمه حتى نهاية الموسم، على أن يكون الباب مفتوحاً لاستمرار الارتباط بين الطرفين أبعد من ذلك، وليس معروفاً إلى أين وصلت المفاوضات، وما إذا كانت مستمرة، وتتجه إلى النهاية السعيدة، أم اصطدمت ببعض العقاب حول التفاصيل المالية، ومدة والعقد، وبالتالي توقفت نتيجة لذلك!

ويتجه الوحدة إلى استبعاد البرازيلي لوفانور هنريكي من قائمته خلال «الميركاتو الشتوي»، وهو ما يجعل فرضية ضم خريبين أو لاعب أجنبي آخر قائمة بقوة، قبل 3 فبراير موعد إغلاق باب الانتقالات.