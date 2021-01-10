زلزال هاريسون في «ديلراي بيتش»

واشنطن (رويترز)

فجر الأميركي الصاعد من التصفيات كريستيان هاريسون المصنف 789 عالمياً، مفاجأة كبيرة، عندما فاز على المصنف الأول في البطولة التشيلي كريستيان جارين بمجموعتين متتاليتين 7-6 و6-2، ليتأهل إلى دور الثمانية في بطولة ديلراي بيتش للتنس بالولايات المتحدة.

وكان هاريسون «26 عاماً» احتل المركز 162 عالمياً في 2013، قبل أن تتعثر مسيرته مع اللعبة، بعد خضوعه لثماني عمليات جراحية.

وبفوزه على المصنف 22 عالمياً جارين، أصبح هاريسون صاحب ثاني أدنى تصنيف يصل لدور الثمانية طوال تاريخ البطولة بعد الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو في 2016.