«الشارقة الرياضي» يبحث التعاون مع «أرميني الكاراتيه»

أكد عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي أهمية تبادل الخبرات والتعاون بين أندية الإمارة والجهات الرياضية خارجياً، بما يدعم خطط المجلس في الارتقاء بمستوى الرياضة في مختلف الألعاب بأندية الشارقة، ويؤكد تميزها وحثها على توسيع قاعدة التواصل على المستوى الخارجي، بما يعود بالنفع على مسيرة الرياضة عامة.

جاء ذلك لدى استقباله، بمقر المجلس مؤخراً، كلاً من فازجين هاروتونيان رئيس الاتحاد الأرميني للكاراتيه، والمهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري رئيس إدارة الألعاب الفردية بنادي الشارقة الرياضي، وأيوب لشكري عضو إدارة الألعاب الفردية بنادي الشارقة الرياضي.

وتم التعرف، خلال الزيارة، على دور مجلس الشارقة الرياضي في تطوير الرياضة بالإمارة، وبحث إمكانية تبادل الخبرات مع المجلس الرياضي بشكل عام ومع نادي الشارقة الرياضي بشكل خاص في رياضة الكاراتيه، وتنظيم المعسكرات والزيارات وورش العمل، بما يعود بالتقدم على الطرفين وتطور الرياضة.

وأعرب الحزامي عن ترحيب المجلس بالتواصل مع الجهات الرياضية الخارجية من جهة ومع أندية الشارقة من جهة أخرى في كل الألعاب، ومن ضمنها الكاراتيه، وصولاً إلى التميز في هذا الإطار والإسهام في تقدم أندية الإمارة وترجمة رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي.

بدوره، قال المهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري، إن مجلس الشارقة الرياضي شريك أصيل في كل النجاحات التي تحققت في السنوات الأخيرة، مشيداً بالخطط الطموحة والاستراتيجيات التي يتبعها المجلس في تطوير الألعاب الفردية والتي أحدثت نقلة نوعية في الألعاب كافة.

وأوضح الهاجري، أن زيارة مجلس الشارقة الرياضي تأتي لتعريف رئيس الاتحاد الأرميني للكاراتيه بدور المجلس في وضع الخطط والأهداف الطموحة والتي بفضلها حققت الألعاب الفردية عدداً من الإنجازات داخلياً وخارجياً، مشيراً إلى أن النادي تربطه علاقة مميزة مع رئيس الاتحاد الأرميني، والنادي سبق أن شارك في بطولة عن بُعد أقامها الاتحاد بإشراف اللجنة الأولمبية الأرمينية، واستطاع أن ينتزع فيها المركز الأول.



