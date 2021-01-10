اتحاد الكرة يوقع اتفاقية تعاون مع العراق

وقّع اتحاد كرة القدم، اتفاقية تعاون مع الاتحاد العراقي، وذلك خلال مؤتمر صحفي، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد، وإياد بنيان رئيس الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أن الاتحاد يسعى من خلال توقيع اتفاقيات التعاون إلى تعزيز علاقاته مع الاتحادات الوطنية التي تدير اللعبة الشعبية؛ لأن العلاقات المتينة تتيح لنا فرصة الاستفادة من التجارب، وتبادل الخبرات في جميع المجالات الفنية والإدارية والتحكيمية وغيرها.

وأضاف: الاتحاد ‬العراقي ‬الشقيق ‬معروف ‬بإنجازاته ‬الكروية ‬وصناعة ‬النجوم، وهو ‬من ‬الاتحادات ‬العريقة ‬في ‬القارة ‬الآسيوية، ‬ولديه ‬مسابقات ‬كروية ‬جماهيرية، ‬كما ‬أن ‬الأندية ‬العراقية ‬تقدم ‬العديد ‬من ‬المواهب ‬التي ‬تثبت ‬حضورها ‬في ‬الدوريات ‬الخارجية، ‬ونتطلع ‬إلى ‬مشاركة ‬تجاربنا ‬مع ‬أشقائنا العراقيين، والتعرف ‬على ‬مزيد ‬من ‬تجارب ‬الكرة ‬العراقية ‬الناجحة.

وأضاف: اتحاد كرة القدم يقدم كل الدعم والمساعدة، ويضع كل إمكاناته تحت تصرف الكرة العراقية، من أجل أن تحقق أهدافها وتطلعات جماهيرها الواسعة.

وأضاف: نحن على ثقة بأن الاتفاقية ستأتي بالنفع علينا جميعاً، ونأمل في عودة استضافة العراق للمباريات والبطولات القارية والدولية، وأدام الله على دولة العراق الأمن والاستقرار.

بدوره، تقدم إياد بنيان رئيس الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم بجزيل الشكر ووافر الامتنان إلى الشيخ راشد بن حميد النعيمي لتوجيهاته ودعمه ورعايته لمعسكرات المنتخبات العراقية، التي تُقام في بلدنا الثاني الإمارات، وتربطنا بها علاقات تاريخية عظيمة.

وأشار بنيان إلى أن توقيع اتفاقية التعاون ستكون له صدى كبيرة على نشاط كرة القدم، العراقية بشكل عام والشارع الرياضي العراقي، خاصة أنها اللعبة ذات الشعبية الأولى في بلادنا، ونأمل في الاستفادة من تبادل الخبرات بين الاتحادين الشقيقين.

وأضاف منتخب الإمارات من المنتخبات العربية والآسيوية القوية، ونتمنى له ولمنتخبنا العراقي التوفيق والنجاح في استعداداتهما لاستحقاقات مارس المقبل، ونأمل في استضافة ومواجهة منتخب الإمارات على أرض العراق في المستقبل القريب.