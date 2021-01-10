«دبي الرياضي» يكرم «أبطال الأمل»

كرم مجلس دبي الرياضي 12 رياضياً من أصحاب الهمم من مؤسسة «أبطال الأمل» الذين شاركوا في تحدي «جارمن كويست حتا 2020»، الذي أقيم وسط جبال منطقة حتا ولاقى نجاحاً كبيراً، وشهد مشاركة واسعة من مختلف الجنسيات والأعمار من المحترفين والهواة، ونظمته شركة أرابيان إيبيك بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمها مجلس دبي الرياضي في مقره بحي دبي للتصميم بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، وسلمهم الأمين العام ميداليات خط الدفاع الأول تكريماً لهؤلاء الأبطال واحتفاءً بروح المثابرة والإصرار لديهم وقوة إرادتهم على خوض منافسات صعبة وسط الجبال والسهول.

وثمن حارب مشاركة الرياضيين من أصحاب الهمم في سباق تحدي جارمن كويست، وهنأهم بهذا الإنجاز الكبير، وقال: «يولي مجلس دبي الرياضي اهتماماً كبيراً بتمكين أصحاب الهمم، وهو الشيء الذي يُعد أحد أهم أهداف المجلس الاستراتيجية؛ لذلك نعمل على تنظيم العديد من الفعاليات والمنتديات على مدار العام المخصصة لأصحاب الهمم لتشجيعهم على انتهاج الرياضة أسلوب حياة صحية ونشيطة، فضلاً عن دعم طموحات هذه الفئة من الرياضيين في المنافسة على أعلى المستويات».



