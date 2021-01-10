«المحترفين» تعلن المرشحين لجوائز الأفضل في ديسمبر

أعلنت رابطة المحترفين أسماء المرشحين لجوائز الأفضل الشهرية في دوري الخليج العربي، برعاية «اتصالات» الراعي الرسمي لدوري الخليج العربي، عن فئات أفضل لاعب، وحارس ومدرب لشهر ديسمبر، وذلك في إطار مواصلة إضفاء المزيد من أجواء التنافس وتقدير المتميزين.

وبحسب القائمة النهائية تم ترشيح 5 لاعبين لجائزة أفضل لاعب، وهم: شوكوروف «الشارقة»، وعبدالله رمضان «الجزيرة»، وريان مينديز «النصر»، ورامون لوبيز «خورفكان» ومبوكو «الوحدة».

وجاء ترشيح هؤلاء اللاعبين بالنظر لمساهمتهم مع فرقهم خلال ديسمبر، بعدما أسهم شوكوروف في قيادة الشارقة للاحتفاظ بصدارة الترتيب، من خلال أدائه القوي في الوسط، حيث شارك في جميع مباريات فريقه في ديسمبر، وساعد «الملك» على تحقيق 3 انتصارات من أصل 4 مباريات خاضها خلال الشهر الماضي.

فيما أكد عبدالله رمضان تفوقه في إيقاع لعب الجزيرة، الذي حقق 3 انتصارات متتالية في ديسمبر، وشارك أساسياً في جميع مباريات فريقه خلال الشهر الماضي، كما يعتبر ريان مينديز عنصراً أساسياً مع النصر بمشاركته في جميع المباريات وتسجيله هدفاً خلال ديسمبر.

بدوره، تألق رامون لوبيز في خورفكان، حيث سجل 4 أهداف في ديسمبر منها «ثنائية» الفوز على عجمان، وحجز مبوكو مكانه في القائمة بمجهوده اللافت مع الوحدة الذي شهد تسجيله هدفين خلال الشهر الماضي.

ويتواجد في قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب، عبدالعزيز العنبري «الشارقة»، والهولندي مارسيل كايزر «الجزيرة»، والروماني دانيال إيسايلا «بني ياس».

ونجح العنبري في إبقاء الشارقة في صدارة الترتيب خلال ديسمبر، بعدما حقق الفريق 3 انتصارات مقابل خسارة أمام بني ياس الذي نجح بقيادة إيسايلا من الانفراد بالمركز الرابع بعد أداء قوي نجح خلاله في تحقيق 3 انتصارات وتعادل، وهي النتائج نفسها التي حققها كايزر، ليبقى الجزيرة في دائرة المنافسة على اللقب بالمركز الثاني.

فيما ضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس، فهد الظنحاني «بني ياس»، وجمال عبدالله «اتحاد كلباء» وعلي خصيف «الجزيرة»، بعدما أسهم هؤلاء الحراس في تفوق فرقهم على مدار الشهر الماضي بتصدياتهم الحاسمة، وحافظ جمال عبدالله على نظافة شباكه في مباراتين، وبدوره نجح خصيف في الحفاظ على نظافة شباكه مرتين في ديسمبر، في المقابل، نجح الظنحاني في المحافظة على نظافة شباكه في 3 مباريات في ديسمبر.

وتم فتح باب التصويت للجمهور عبر الموقع الإلكتروني، ابتداءً من الساعة 12 ظهر اليوم، ويستمر التصويت لمدة 48 ساعة، يعلن بعدها أسماء الفائزين عبر الحسابات الرسمية لرابطة المحترفين.



