«دراجات السلم» ترسم لوحة الهواة والنخبة

تنطلق غداً منافسات سباق السيدات الإماراتيات لفئة الهواة ضمن النسخة الخامسة من بطولة السلم للدراجات الهوائية، برعاية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل.

وأكملت اللجنة المنظمة ترتيباتها ليومين حافلين على مدار 48 ساعة متواصلة، حيث سيقام سباق السيدات الإماراتيات لفئة الهواة اليوم ويمتد لمسافة 75 كلم، يليه مباشرة غداً سباق «النخبة» للمحترفين الرجال لمسافة 157 كلم.

كما أعلنت اللجنة المنظمة عن تنظيم سباق «النخبة» للسيدات للمرة الأولى بشكل «تجريبي» فبراير المقبل، ويشارك فيه فرق المنتخب المحترفات الإماراتيات ولاعبات الأندية الإماراتيات والمتقاعدات من الأندية ممن لم يتجاوزن 3 أعوام من موعد الاعتزال، وجميع المحترفات والمقيمات الأجنبيات في الدولة، شرط أن تكون الإقامة لفترة أكثر من عام واحد.

وأكد عمير بن جمعة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بدعم وتمكين المرأة، جعلت اللجنة المنظمة تحرص على تثبيت سباق السيدات الإماراتيات كحدث رئيسي بعد نجاح النسخة التجريبية في العام الماضي، وهو ما جعلنا أيضاً نطلق سباقاً تجريبياً للنخبة للمحترفات التي تأتي مواكبة للمستويات المتطورة التي تشهدها البطولة، وتجاوباً مع الإقبال الكبير للمشاركة من كافة الفئات والرغبة بخوض منافسات هذه البطولة التي نتشرف بكونها أصبحت علامة بارزة على الساحة الإقليمية والعالمية خلال فترة قياسية.

كما أكد الفلاسي، أن سباق النخبة للرجال أصبح وجهة لأفضل المتسابقين من داخل وخارج الدولة، وملتقى لأقوى المنافسات التي تتميز بها بطولة السلم للدراجات الهوائية، وهو ما تعكسه قائمة المشاركين في السباق الذي يقام بعد غدٍ بمنافسة قوية سنعيشها في محمية المرموم ذات الطبيعة الساحرة، التي نتطلع لإبرازها ضمن مبادرة «أجمل شتاء في العالم في دبي».



