رياضة الإمارات تأمل «التحليق» في حقبة الفلاسي

منير رحومة (دبي)

بكثير من التفاؤل والطموح، تفتح رياضة الإمارات عهداً جديداً بقيادة معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، حيث تنتظر أسرة الرياضة بالدولة، مرحلة مختلفة يكسوها الأمل، وتغلفها الرغبة في التغيير، بهدف الاستفادة من خبرة معاليه في العديد من المجالات الكبرى، بما يخدم الرياضة، ويحقق تطلعات الشارع الرياضي، لهذا المجال الحيوي الذي لم يحقق إلى الآن ما حققته الدولة من نجاحات وريادة عالمية في بقية القطاعات.

وتعول أسرة الرياضة على أحد القيادات الشابة التي تتولى قيادة السلطة الرياضية العليا في الدولة، للاستفادة من روح الشباب في إدارة هذا القطاع، والاستعانة بخبرة معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي في العديد من القطاعات الحيوية، مثل الاقتصاد والتعليم والفضاء، للتحليق برياضتنا إلى واقع أوسع يتسع لطموحات رياضيينا، ويوفر البيئة الملائمة لتحقيق النجاحات والإنجازات، خاصة أن رئيس الهيئة هو رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء.

وحرصت «الاتحاد» على استطلاع آراء نخبة من الاتحادات الرياضية، لمعرفة أبرز مشاغلها ومطالبها في العهد الجديد، حرصاً على كسب الوقت، وبدء مرحلة واضحة وشفافة، يسود فيها العمل الجماعي والتخطيط السليم، والتشريع الدقيق، تأسيساً لرياضة تلبي الطموحات، وتواكب ما حققته الإمارات من سبق في جميع المجالات الأخرى.

عاشور: انطلاقة جديدة بطموحات كبيرة

دبي (الاتحاد)

وجه نبيل عاشور رئيس اتحاد اليد التهنئة إلى معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي رئيس الهيئة العامة للرياضة، مؤكداً أن المحطة الجديدة تحمل الكثير من الطموحات للرياضة الإماراتية، خلال المرحلة المقبلة، ونأمل أن تكون المرحلة المقبلة، هي الانطلاقة الحقيقية لرياضتنا، من خلال تكاتف الجميع في وجود الرئيس الجديد، لما يتمتع به من خبرة إدارية، وكان وزيراً سابقاً للتعليم وحالياً للمشاريع المتوسطة والصغيرة، وهو ما يجعلنا نتأمل أن تخطو رياضتنا نحو آفاق أوسع، من واقع هذه الخبرات الكبيرة للرئيس الجديد، وننتظر أن تحمل المؤسسات الفكر التطويري الحقيقي لرياضتنا.



الشامسي: هيكلة إدارية

دبي (الاتحاد)

أكد حسين الشامسي أمين عام الاتحاد العربي للشطرنج، أن الطموحات في الفترة المقبلة كبيرة، في إعادة هيكلة الاتحادات، واتخاذ قرارات من شأنها أن تعيد الاستقرار، إلى عدد من الاتحادات، منها الشطرنج وألعاب القوى والسباحة والكرة الطائرة، بالإضافة إلى عدم اعتماد النظام الأساسي لهذه الاتحادات من قبل الهيئة.

وأضاف أن خبرة معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، ستكون في مصلحة الرياضة الإماراتية، خاصة أن الهيئة بحاجة إلى أن تستعيد هيبتها أمام الاتحادات، والتي تراجعت في الفترة الماضية، ربما بسبب عدم استقرارها، ولا ننسى الدور الأكبر الذي تلعبه الهيئة، في الحصول على الإنجازات وبصمتها الكبيرة، وأيضاً محاسبة الاتحادات، والأهم أن يضع معاليه يده على «الجرح»، من خلال خبرته الإدارية لسنوات طويلة.



القرقاوي: دراسة دقيقة للواقع

دبي (الاتحاد)

دعا اللواء إسماعيل القرقاوي رئيس اتحاد كرة السلة، إلى ضرورة الاجتماع برؤساء الاتحادات الرياضية خلال المرحلة الجديدة، لتشخيص الوضع الرياضي، وإعداد دراسة دقيقة عن واقع مختلف الألعاب، لأن رياضتنا بحاجة إلى قفزة نوعية تواكب تطلعات المسؤولين والجماهير.

وأضاف أن الهيئة العامة للرياضة، لم تشهد منذ عشرات السنين أي تطور في دعم الاتحادات والرياضات، بسبب ضعف الميزانية التي لا تلبي الطموحات للارتقاء بالمنتخبات، مشيراً أيضاً إلى أن الاتحادات تنشد في العهد الجديد، وجود صالات للمنتخبات الوطنية، وبحث إشكالية عدم تفريغ لاعبي المنتخبات، بالإضافة إلى وضع استراتيجية دقيقة لوضع الشباب من ضمن الأولويات في الفترة المقبلة، من خلال زيادة الدعم وتوفير سبل الاهتمام بهذه الشريحة المهمة من المجتمع.

أحمد البحر: بث روح الشباب

دبي (الاتحاد)

يرى أحمد البحر الأمين العام المساعد لاتحاد كرة الطاولة، أن القوانين واللوائح القديمة التي تدار بها الرياضة في الدولة، بحاجة إلى تعديل لأنها لأصبحت لا تتماشى مع الواقع الجديد الذي تعيشه الرياضة، خاصة في عالم الاحتراف، متمنياً أن يتم وضع نهج واضح للرياضة في المستقبل، يساعد على توحيد العمل وتحقيق الأهداف المرجوة.

وأضاف أن الرئيس الجديد للهيئة، من القيادات الشابة، الذي ينتظر منه بث روح الشباب في الرياضة، وقيادة هذا القطاع بحماس وطموح الشباب. وأشار إلى وجود العديد من التحديات والطموحات الكبيرة للرياضيين، مثل ضرورة الاهتمام بالمرافق والمنشآت الرياضية، حتى تكون الاتحادات قادرة على تنفيذ برامجها ومشاريعها، إلى جانب دعم استراتيجية العمل مع وزارة التربية، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة لضمان مستقبل الرياضيين.

السماحي: إنشاء «البرلمان الرياضي»

دبي (الاتحاد)

طالب سلطان سيف السماحي، رئيس اتحاد السباحة، بأهمية أن يكون للرياضة الإماراتية خلال العهد الجديد للهيئة برلمان رياضي، مكون من الهيئة واللجنة الأولمبية والمجالس الرياضية والاتحادات الرياضية، يجتمع أربع مرات في السنة، لمناقشة استراتيجية الرياضة بالدولة، وتطوير وتعديل خطط العمل، مؤكداً أن الارتقاء بالرياضة مسؤولية الجميع، ويجب على مختلف الأطراف توحيد الجهود، ودعم التواصل والنقاش لما فيه مصلحة الرياضة والرياضيين، وتمنى أن تحظى المرحلة الجديدة باهتمام حقيقي بالجانب التشريعي، وأن يرى القانون الرياضي النور، بالإضافة إلى ضرورة بعث مراكز متخصصة لإعداد الرياضيين تحت إشراف المجالس الرياضية، بعد إخراج الألعاب الأخرى من الأندية، حتى تلقى الاهتمام الذي تستحق، مشيراً إلى أن إشراك الجاليات والاستفادة منهم أصبح ضرورة «ملحة»، بهدف إثراء المسابقات فنياً وتسويقياً.

المطوع: الاستفادة من الخبرة الاقتصادية

دبي (الاتحاد)

أكد الدكتور أحمد المطوع أمين عام اتحاد الكرة الطائرة، أن رياضة الإمارات مقبلة على مرحلة مهمة، للاستفادة من الخبرة الاقتصادية للرئيس الجديد للهيئة، بما يصب في مصلحة الاتحادات الرياضية في إدارة الألعاب بشكل ناجح، ويحقق الأهداف المرجوة.

وأضاف أن الرياضة أصبحت رافداً مهماً في الاقتصادات العالمية، لما لها من أهمية في المجتمعات، وبالتالي فإن وجود رئيس صاحب خبرة كبيرة في الجانب الاقتصادي والمالي، سينعكس بالتأكيد بالإيجاب على إدارة الرياضة وفق مفاهيم جديدة، واستراتيجيات مختلفة عن السابق.

وأشار إلى أن رياضتنا محظوظة بوجود رئيس شاب يترأس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، أملاً في أن تحلق رياضتنا إلى عالم الفضاء، وتواكب نجاحات الإمارات في بقية القطاعات الأخرى التي جعلت دولتنا في مصاف الدول المتقدمة.