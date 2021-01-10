الرقص تحت المطر!

عمرو عبيد (القاهرة)

تسببت العاصفة الثلجية الأخيرة التي ضربت العاصمة الإسبانية، مدريد، في تأجيل مباراة أتلتيكو مدريد ونظيره بلباو، لكن مواجهة أوساسونا وريال مدريد أقيمت رغم الظروف المناخية السيئة، وهو ما تسبب في تعادلهما سلبياً من دون أهداف، فوق أرضية ملعب غير جيدة لم تمنح الفرصة للفريقين بلعب مباراة جيدة، واشتكى نجوم «الملكي» بالطبع مما حدث، خاصة أنه تسبب في فقد نقطتين جديدتين في صراع قمة «الليجا»، الذي بدأ برشلونة في الاقتراب منه، حيث يحتل المركز الثالث بفارق 3 نقاط فقط عن «الميرنجي»، بعدما تساويا في عدد المباريات، بينما لا يزال «الروخي بلانكوس» محلقاً بالصدارة، ويبقى له 3 مباريات مؤجلة!

وإذا كان الرجاء المغربي عانى مؤخراً من سوء حالة ملعبه بسبب الأمطار، مما تسبب في خروجه المبكر من دوري أبطال أفريقيا، فإن اللجنة الفنية للاتحاد الأفريقي قررت قبل 4 سنوات، إقامة مباراة مالي وأوغندا، في ختام مباريات الدور الأول من نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون في موعدها المحدد، رغم تعرض ملعب دي أويم لأمطار غزيرة قبيل انطلاقها، أغرقت أجزاء من أرضية الميدان، وشهدت المباراة لقطات مضحكة جداً، أشبه بالرقص تحت المطر، حيث انزلق اللاعبون عشرات المرات وابتلت ملابسهم بعد تعرضهم لهذا «الاستحمام الإجباري»، وتوقفت الكرة أحياناً عن الدوران بسبب بقع المياه الراكدة، وطاشت التسديدات والتمريرات، والطريف أن المباراة انتهت بالتعادل بهدف لكل منتخب، تم تسجيلهما خلال 3 دقائق فقط، وكلاهما جاء من تسديدة بعيدة المدى خارج منطقة الجزاء، ولم يتمكن الحارسان من الإمساك بالكرة المبتلة في كل مرة، وتسببت تلك النتيجة في إقصاء الفريقين خارج البطولة القارية بعد هذه المباراة الغريبة!