الكميتي وراشد آل مكتوم على قمة دوري قفز الحواجز

دبي (الاتحاد)

انتزع الفارس محمد الكميتي بالفرس «إينا فا دو» من إسطبلات الشراع، لقب أهم منافسات الأسبوع الثاني لموسم قفز الحواجز، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، على حواجز بلغ ارتفاعها «140 سم»، وأقيمت على ميدان نادي دبي للبولو والفروسية، والذي اشتمل على 10 أشواط أقيمت على مدي يومين.

وأقيمت المنافسات بإشراف اتحاد الفروسية والسباق، ورعاية لونجين، وشارك فيها ما يقارب الـ 200 فارس وفارسة، بصحبتهم 285 خيلاً.

شارك في الجولة الرئيسة 36 فارساً وفارسة، وتصدرهم الفارس الكميتي بفارق التوقيت بعد إكمال التمايز في 31.28 ثانية، ونال فارس فريق «زد سفن» شين برين المركزين الثاني مع الجواد «غيت ال» بزمن 31.99 ثانية، والثالث بالجواد «زد سفن ريجال دون» والزمن 32.22 ثانية.

وأحرز الفارس شين برين، بصحبة الجواد «جيت ال»، الفوز في منافسة المرحلتين الخاصة على حواجز «135 سم»، بمشاركة 41 فارساً وفارسة من فرسان فئة المستوى الأول والشباب، وحلت الفارسة سارة حسين الأرموطي بجوادها «جلادياتور بي» من نادي الشارقة للفروسية، في المركز الثاني في زمن بلغ 35.52 ثانية.

وشارك في الشوط الأول المفتوح من مرحلتين على حواجز «125 سم»، 56 فارساً وفارسة، وتوج الفارس الشيخ راشد بن أحمد آل مكتوم، بالجواد «انفيكتوس دي إكس بي» من مركز الإمارات للفروسية، بالمركز الأول.

وتنافس في الشوط الأول لمنافسة المرحلتين على حواجز «115 ـ 120 سم، 38 فارساً من فرسان المستوى الثاني، ونجح منهم 12 فارساً في إكمال المرحلتين دون خطأ، وأولهم الفارس عماد غريب بالجواد «كواترو 3» من نادي العين للفروسية والرماية والجولف.

وشارك 32 فارساً في الشوط الثاني من جولة واحدة ونجح منهم 12 فارساً، وأولهم الفارس يوسف ساواس بالجواد «إلتون» من نادي الشارقة للفروسية.

ومن الفرسان الناشئين «الجونيورز»، شارك 17 فارساً في شوط المرحلتين، ونجح منهم 12 فارساً، وأحرز المركز الأول الفارس محمد حمد الكربي والجواد «دمفيس» من نادي الشارقة للفروسية.

ونال صدارة الشوط الثاني لفئة «الجونيورز» الفارس سيف عويضة الكربي بالجواد «بون ـ جوفي» من نادي الشارقة أيضاً.

وذهب المركز الأول لشوط المرحلتين للخيول عمر «5 إلى 6» سنوات للفارس هشام غريب والفرس «جست اسبيشال إس إم اتش» من نادي الشارقة، وأحرزوا المركزين الثاني والثالث أيضاً، وأكمل الفارس شادي غريب بالجواد «أليت دو بونتس» انتصارات فرسان نادي الشارقة بالخيول الصغيرة.

ومن فئة الأشبال تنافس 16 فارساً وفارسة في الشوط الأول على حواجز «90 إلى 105 سم»، وأكمل الجولة 12 فارساً من دون خطأ، وفي الشوط الثاني شارك 17 فارساً، ومن المبتدئين شارك 37 فارساً، ونجح منهم 14 فارساً، وفي الثاني على نفس الارتفاع قبل تحديات الشوط 38 فارساً، وأكمله 27 فارساً.

وبخيول القفز الصغيرة عمر «4 إلى 5 سنوات»، شارك 10 فرسان، وأكمل منهم الجولة 3 فرسان من دون خطأ، وارتفعت نسبة النجاح في الشوط الثاني بعد أن أكمل الجولة 5 فرسان دون خطأ.

وفي منافستي المبتدئين شارك في الشوط الأول 19 فارساً وفارسة، وأكمل 8 فرسان الجولة دون خطأ، وفي الثاني شارك 18 فارساً ونجح منهم 10 فرسان.