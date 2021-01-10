دوري الصيد بالصقور ينطلق من قلب «بطولة فزاع»

دبي (الاتحاد)

انطلقت أولى جولات دوري الإمارات للصيد بالصقور، التي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في موقع بطولة فزاع للصيد بالصقور «التلواح» في منطقة الروية بدبي.

شهدت الجولة الافتتاحية التي تقام بنظام تنافس كل فريق مع الآخر بأربعة صقور تقطع مسافة الشوط، تعادل فريقي الغربي وحبشان 2-2، وتعادل فريقي دبي والطف بنفس النتيجة 2-2، وتفوق الصيرمي حامل اللقب على نوماس 3 -1، تعادل النخبة والإمارات 2-2، وفاز فريق ند الشبا على صقور العين بنتيجة 3-1.

وتقام اليوم الجولة الثانية بخمس مواجهات، تجمع بين كل من: نوماس والنخبة، الطف والصيرمي، ند الشبا والإمارات، صقور العين والغربي، حبشان ودبي.

على صعيد آخر، شهد اليوم الثامن من البطولة إقامة أشواط فئة «القرموشة» للعامة والملاك، وفي أشواط العامة، تساوى بالمركز الأول في شوط قرموشة فرخ الرمز، كل من: حسين ناصر لوتاه - شوط قرموشة فرخ الرمز، بالطير «إتش إل 4» و«إس إس فالكون» بالطير «هفه»، بعدما حقق كلا الطيران نفس التوقيت بزمن 18,421 ثانية.

وكسب هزاع محمد المحمود شوط قرموشة جرناس الرمز، بالطير «طروادة» بزمن 18,245 ثانية، ونال فريق الفرسان شوط قرموشة فرخ الرئيسي، بالطير «أف آر 126»، وفاز حميد راشد المنصوري بشوط قرموشة جرناس الرئيسي، بالطير «87».

وفي أشواط الملاك، كسب حميد محمد الطاير شوط قرموشة فرخ الرمز، بالطير «جي 73»، وحقق أحمد محمد السبوسي المركز الأول في شوط قرموشة جرناس الرمز، بالطير «جي 6»، وفاز طارق عبيد الزريف بشوط قرموشة فرخ الرئيسي، بالطير «دانه»، وحقق ثاني عبدالله جمعة الفلاسي المركز الأول في شوط قرموشة جرناس الرئيسي، بالطير «جيه 2»، وكسب محمد خلفان المنصوري شوط قرموشة فرخ النقدي، بالطير «جي 12».