16 نادياً في دوري كأس نائب رئيس الدولة للجو جيتسو

أبوظبي (الاتحاد)

يستعد نخبة لاعبي الجو جيتسو لانطلاق موسمهم التنافسي الجديد، عبر مشاركتهم في الجولة الأولى من دوري كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجو جيتسو والذي تستضيفه صالة نادي النصر.

وأكد محمد سالم الظاهري، نائب رئيس الاتحاد، أن مجتمع الجو جيتسو يتطلع بشغف إلى انطلاق الموسم الجديد، بعد عام من التحديات، بإقامة البطولة الغالية التي تتيح بنظامها الأحدث مشاركة أوسع للاعبين، كما تشكل فرصة كبيرة أمامهم للتعلّم والتطوّر والاحتكاك وخوض المنافسات التي تعزز خبرتهم وتؤهلهم إلى نيل الاستحقاقات القارية والعالمية المقبلة.

وأضاف: ساهمت البطولة خلال الأعوام الماضية في رفد المنتخب الوطني بمجموعة رائعة من اللاعبين المتمرسين الذين أثبتوا جدارتهم في خوض أقوى النزالات في بطولة العالم، والبطولة الآسيوية، وبطولة أبوظبي العالمية وغيرها. كما أن مواصفات البطولة وجميع النواحي الإدارية والتنظيمية المتصلة بها تضاهي أقوى البطولات.

ويعتبر دوري كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة أولى فعاليات الموسم المحلي الحافل بالأنشطة، والذي يأتي في أعقاب عام تخللته الكثير من التحديات التي تركت أثرها على جميع دول العالم. وتقام جولات البطولة الخمس بين شهري يناير وسبتمبر 2021.

وكان الاتحاد قد كشف في وقت سابق عن اعتماد نظام تصنيف فردي للاعبين ضمن الفئات العمرية الثلاثة (الناشئين والشباب والكبار)، حيث يحصد اللاعبون في كل مرةٍ يدخلون فيها البساط النقاط لأنديتهم، فيما يحصدون النقاط لتحسين تصنيفهم الفردي أيضاً. وفي ختام موسم الجو جيتسو، سيتم تحديد أصحاب التصنيف الأفضل في جميع الفئات لتكريمهم ضمن جائزة أبوظبي العالمية.

ويمثل الرياضيون المتنافسون في البطولة 16 نادياً هي: العين والجزيرة، والوحدة، والإمارات، والوصل، ونادي الفجيرة للفنون القتالية، و«إيه إف إن تي»، وبني ياس، وعجمان، وشباب الأهلي دبي، والشارقة الرياضي، و«فريق 777»، و«كوماندو جروب»، والظفرة، ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، والنصر.