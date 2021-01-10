المري يحقق أفضل معدل في الكايت سيرف

دبي (الاتحاد)

خطف سهيل عبدالرحمن المري الأضواء، في اليوم الختامي لبطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق على المياه بالمظلات «كايت سيرف»، والتي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن «روزنامة» السباقات موسم 2020-2021، وعلى مدار يومين في شاطئ نسناس.

وحققت البطولة نجاحاً كبيراً، تمثل في مشاركة ما يزيد على 100 متسابق ومتسابقة، يمثلون أكثر من 30 دولة حول العالم، من «المحترفين» و«الهواة»، من نجوم الإمارات والمقيمين، وأيضاً الأبطال العالميين الذي يزورن الدولة للاستمتاع بأجمل شتاء في العالم.

وأحرز المري أفضل معدل خلال منافسات هايدروفويل، أمس الأول، وشملت على 7 سباقات في الفئة الوطنية، متفوقاً على أحمد ضاحي المحيربي الذي احتل المركز الثاني، والمتسابق رقم 85 غيث الغيث الذي جاء في المركز الثالث.

ونجح أحمد ضاحي المحيربي في الفوز بالفئة الوطنية لمنافسات «توين تيب» في اليوم الأول، متفوقاً على سهيل المري، وخالد بالجافلة، لينجح في يوم الختام في الحصول على المركز الثاني في فئة أخرى، هي «هايدروفويل».

وشهد اليوم الختامي تألق الصاعد عبدالله ضاحي المحيربي، أحد النجوم الموهوبين في الرياضة، حيث تمكن من إحراز المركز الثاني في فئة الناشئين، خلف اللبناني جبرائيل كاساس، ليؤكد تميزه وللمرة الثالثة في البطولة، من خلال الفئات الثلاث: المهارات المفتوحة وهايدروفويل وتوين تيب.

وحظيت بطولة دبي المفتوحة في نسختها الرابعة، بحضور عالمي لافت من أبرز نجوم الرياضة في قارات العالم، حيث توج بطلاً لمنافسات محترفي «هايدروفويل»، بطل العالم 3 مرات، السلوفيني توني فوديسي.

وتقدم فوديسي على جميع المشاركين في فئة المحترفين، ومن بينهم البلغاري هافدار ألكسندروف الذي احتل المركز الثاني، والجنوب أفريقي سليفي بارسونس الثالث.

ولدى السيدات، انفردت المتسابقة الفرنسية ديرين سيلمنسي بصدارة الترتيب العام، متقدمة على باقي المشاركات، ومن بينهن التشيكية باولا ميهالوفا التي حلت وصيفة، بينما ذهب المركز الثالث إلى الفرنسية إنجيلكو باربير.

وحظيت منافسات اليوم الختامي لبطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق على المياه بالمظلات (كايت سيرف)، بحضور ومتابعة سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وقام هزيم محمد القمزي مشرف عام الحدث بتتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل فئة.