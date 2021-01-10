أحلام «ثلاثية» في «سلة التطوير»

علي معالي (دبي)

يضم مجلس إدارة اتحاد السلة 3 أعضاء جدد، يرسمون معاً خطوات جديدة في مسيرة اللعبة، الهدف منها تطوير المنظومة، ويخطط الثلاثي لأحلام مستقبلية مناسبة مع مجموعة العمل الحالية التي يترأسها اللواء «م» إسماعيل القرقاوي في الدورة الانتخابية 2020-2024، وهم: منصور الهاشمي، وحمدان سعيد، وعلي حسن الأميري، ولكل منهم وضعه الجديد في المجلس، حيث تم توزيع الحقائب الإدارية عليهم، بتولي الهاشمي منصب الأمين العام المساعد، وحمدان رئيساً للجنة شؤون اللاعبين والأندية، والأميري رئيساً للجنة العمليات والمتابعة.

منصور الهاشمي

وقال الهاشمي: الدعم المادي مهم للغاية للاتحادات في الفترة المقبلة، والسلة أحدها، في ظل الرغبة لعمل متطور مع الدورة الانتخابية الجديدة.

وأضاف: علينا البحث في كل الطرق، لكي يعود منتخب السلة قوياً، كما كان في سنوات ماضية بطلاً للخليج، لأن حاله حالياً بعيد تماماً عما كنا عليه، والعهد القديم للسلة يؤكد أننا كنا نملك فريقاً قوياً صاحب سمعة جيدة، ونسعى لحل مشاكل الأندية التي تمارس اللعبة وتطوير القطاعات، إضافة إلى رفع الحافز المادي لاستقطاب الحكام مستقبلاً.

حمدان سعيد

قال حمدان سعيد: طموحاتي كبيرة، بضرورة التعاون المثمر والقوي مع الأندية، خاصة تلك التي لا تمارس اللعبة، بهدف زيادة عدد الفرق، تحديداً في المراحل السنية، لأنني أرى أن الناتج هو المراحل السنية، إضافة إلى الجلوس مع المجالس الرياضية والأندية، ونطلعهم على خطة العمل خلال السنوات الأربع المقبلة، والوصول معهم إلى اتفاق.

وأضاف: الخطة سوف تتضمن تطوير مهارات اللاعبين وسرعاتهم وقدراتهم الذهنية لممارسة كرة السلة بالطريقة الحديثة، وخلال أيام يتم تشكيل فريق العمل الخاص بلجنة شؤون اللاعبين، من بينها أعضاء من خارج الاتحاد ولاعبون سابقون لديهم خبرات متراكمة، يمكن الاستفادة منهم بطريقة جيدة، لكي يشكلوا إضافة مهمة للعبة.



ووجه الأميري الشكر إلى نادي البطائح الذي تم ترشيحه عن طريقه، متمنياً أن يكون عند حسن الظن، وأن يقدم كل ما يمكنه لتطوير اللعبة، وكذلك اللواء إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحاد لاختياره ضمن قائمته، وقال: خبراتي تمنحني الفرصة للعمل في أي مكان بالاتحاد، حيث تبوأت جميع المناصب الإدارية والمراحل، سواء مديراً لفريق الشارقة والمنتخبات، ومشرفاً وعضواً بمجلس إدارة الشارقة، وخبراتي الأخرى لاعباً للسلة وألعاب القوى والثرايثلون، والعديد من الدورات وورش العمل الداخلية والخارجية، وكذلك في وظيفتي في شرطة دبي الرائدة في مجالات كثيرة، وعملي في الإدارة العامة للتميز والريادة، وهي متخصصة في التميز المهني.

وأضاف: الدورة الانتخابية الجديدة مهمة لمزيد من التطوير، في ظل الأفكار المتنوعة لدى مجموعة العمل في المجلس، والتي تتميز بخبرات مختلفة في المجالات كافة.