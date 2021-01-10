مايكل سميث: «بيبي المدفعجية» فاشل!

أنور إبراهيم (القاهرة)

انتقد المهاجم الدولي الإنجليزي السابق آلان سميث إدارة أرسنال التي تعاقدت مع المهاجم الإيفواري نيكولا بيبي القادم من ليل الفرنسي، والذي لم يقدم أوراق اعتماده بشكل جيد حتى الآن مع «المدفعجية»، رغم المبلغ الخرافي الذي دفعه النادي في هذه الصفقة الأغلى في تاريخه.

وفي تصريحات خاصة لصحيفة «إيفينينج ستاندارد» الإنجليزية، اتهم سميث هذا النجم الإيفواري باللامبالاة وعدم الاهتمام بتحسين صورته وتطوير أدائه وإثبات جدارته باللعب. وأضاف سميث «40 عاماً»: تصورت إدارة أرسنال أنها حصلت على ضالتها المنشودة، وامتلكت مهاجماً سوبر ستار حقيقياً، ونجماً موهوباً، إلا أن الصفقة أثبتت حتى الآن فشلاً ذريعاً، بسبب عدم قدرة «بيبي» على التأقلم والانسجام بصورة جيدة مع «ميكانيزم» الفريق.

وطلب سميث من الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب «المدفعجية» ضرورة إشراكه بصورة أكبر في المباريات، حتى يزداد انسجاماً مع زملائه، ويدخل منظومة الفريق الجماعية بصورة سلسلة.

وأضاف: لا أعرف على وجه التحديد إلى أي مدى يمكن أن يكون بيبي جيداً، وما إذا كان قادراً على إعادة إنتاج الأداء العالي الذي كان يميزه عندما كان لاعباً في ليل.

يذكر أن نيكولا بيبي المولود في 29 مايو1995 انضم إلى أرسنال في أول أغسطس 2019، وكلف خزينة «المدفعجية» 80 مليون يورو، ليحطم الرقم القياسي السابق لأغلى لاعب في تاريخ أرسنال، والمسجل باسم الجابوني بييرإيميريك أوباميانج «62 مليون يورو».