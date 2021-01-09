طائرة «الزعيم» تتعاقد مع ماتيو باريس

معتصم عبدالله (دبي)

أعلنت شركة نادي العين للألعاب الرياضية تعاقدها مع الإيطالي ماتيو باريس «37 عاماً» معداً للفريق الأول للكرة الطائرة حتى نهاية الموسم الحالي، واجتاز اللاعب الجديد الفحص الطبي، ليتم قيده ضمن الفريق الأول للطائرة، على أن تكون مشاركته خلال الجولات المقبلة من الدوري العام.

ورحب عبدالله الدرمكي نائب رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للألعاب الرياضية بماتيو باريس، متمنياً أن يقدم الإضافة المرجوة منه هذا الموسم، وقال: عقدنا اجتماعاً مع اللجنة الفنية للكرة الطائرة بالنادي والاتفاق على متطلبات الفريق، ومن ضمنها التعاقد مع المعد الإيطالي ماتيو على أن يتم تلبية باقي الاحتياجات قريباً لعودة الفريق للمنافسة على البطولات المتبقية هذا العام.

من ناحية أخرى، تعاقد الجزيرة مع الأرجنتيني خورخي إلجويتا «51 عاماً»، ليقود فريق الرجال حتى نهاية الموسم الحالي، خلفاً للصربي دراجان المدرب السابق، والذي قاد «فخر أبوظبي»، إلى نهائي كأس نائب رئيس الدولة، في انطلاقة الموسم، قبل تراجع النتائج بالدوري.

وأوضح محمد مبارك مشرف كرة الطائرة بنادي الجزيرة، أن التعاقد مع المدرب الجديد، والذي سبق له قيادة «فخر أبوظبي» موسم 2015- 2016، يأتي بهدف تحسين نتائج الفريق التي تراجعت بشكل واضح على مستوى دوري الرجال، لافتاً إلى وصول المدرب إلى العاصمة أبوظبي، أمس، استعداداً لتدشين مهامه رسمياً.

من جانبه، عبر المدرب «العائد» لقيادة الجزيرة عن سعادته بالتعاقد، وقال قبل وصوله إلى أبوظبي: التعاقد مع الجزيرة بمثابة هدية العام الجديد 2021، خاصة في ظل معرفتي الجيدة بالدوري المحلي، من خلال تجربتي السابقة قبل الانتقال إلى اليونان، ولفت إلى أن التفاوض مع الجزيرة لم يستغرق وقتاً طويلاً قبل التوصل إلى اتفاق في غضون أقل من ثلاثة أيام.