راشد بن حميد: أفكار «الخلوة» حجر الأساس للاستراتيجية

دبي (الاتحاد)

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة، أن الفكرة من مباراة «التحدي» التي أقيمت أمس الأول، بمشاركة جياني إنفانتينو رئيس «الفيفا، جاءت لوجود عدد من النجوم في الإمارات، لذا تمت دعوتهم لخوض «الودية».

وحول الاستراتيجية الجديدة للاتحاد أشار إلى أن الاتحاد أخذ بوجهات النظر المهمة التي طرحها الخبراء والنقاد في «خلوة» الاتحاد التي عقدت يونيو الماضي، وقال: هذه الأفكار ستكون حجر الأساس لاستراتيجية الكرة الإماراتية، من أجل مستقبل مشرق.

بدوره، هنأ إنفانتينو اتحاد الكرة على الاستراتيجية الجديدة التي تهدف لبناء مستقبل جديد لكرة القدم المحلية، مؤكداً أن «الفيفا» على استعداد للتعاون مع اتحاد الكرة في جميع شؤون اللعبة.

وجاءت المباراة الاستعراضية ضمن مبادرات اتحاد الكرة التي تهدف إلى التواصل المستمر والفعال مع الاتحاد الدولي والمجتمع والشخصيات البارزة في مختلف القطاعات، وكذلك نجوم اللعبة الشعبية، لأن الإمارات الوجهة التي يفضلها معظم نجوم العالم للسياحة والاستمتاع بأجوائها الرائعة.