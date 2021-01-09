«الصقور» يستعيد «وصافة الهواة»

فيصل النقبي (الفجيرة)



قاد البرازيلي ليذييري سيلفا فريق الإمارات، إلى استعادة نغمة الانتصارات والمركز الثاني، في دوري الدرجة الأولى، بفارق الأهداف عن دبا الفجيرة، وتقليص الفارق إلى 4 نقاط مع البطائح «المتصدر»، وذلك بعدما منحه هدف الفوز، مساء أمس، أمام دبا الحصن في الدقيقة 75، في قمة الجولة الثامنة، ليرفع «الصقور» رصيده إلى 14 نقطة، مقابل 11 نقطة لدبا الحصن.

وحقق العروبة الفوز على مضيفه مسافي بهدف أيضاً، جاء في الدقيقة 45، عن طريق المهاجم النيجيري فيكتور نوانيري، ليرفع العروبة رصيده إلى 11 نقطة، ويدخل بقوة ضمن سباق المنافسة على مربع الصدارة، ويبقى مسافي برصيد 12 نقطة.