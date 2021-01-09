فيكتور يدشن مشواره في «الماسترز للجودو»

أبوظبي (الاتحاد)

يدشن فيكتور سكفروتوف لاعب منتخب الجودو مشواره في بطولة الماسترز غداً، في وزن تحت 73 كيلو جراماً، ضمن اليوم الأول من البطولة، على ضوء القرعة، فيما جاء إيفان ريمارينكو في قائمة الاحتياطي لمنافسات تحت 100 كجم، لوجود عدد كبير من المصنفين، حيث يحتل إيفان المركز الـ40 حسب تصنيف الاتحاد الدولي لهذا الوزن.

وأصدر الاتحاد البرنامج النهائي للبطولة التي تستضيفها الدوحة، وتختتم الأربعاء المقبل، وحدد فيه إجراء قرعة البطولة في الساعة الثانية بعد ظهر اليوم، بدلاً من أمس، لإتاحة الفرصة لوصول المنتخبات والمشاركة في مراسم القرعة، واعتمادها وفقاً للأوراق الثبوتية والصحية، حيث تتم مراسم القرعة عبر الإنترنت، بناء على البروتوكول الصحي بسبب الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم لظروف تفشي «كورونا».

ويتضمن البرنامج بدء إجراءات مراسم الميزان للاعبين واللاعبات لمباريات الجولة الافتتاحية، مساء اليوم بفندق الإقامة، للأوزان الخفيفة من الجنسين الذين يخوضون منافسات اليوم الأول للبطولة غداً، بصالة الوسيل الرياضية للخدمات المتعددة، وتشمل الجولة الافتتاحية أوزان تحت 48 و52 و57 كجم للسيدات، أما منافسات الرجال فتشمل أوزان تحت 60 وتحت 66 كجم.