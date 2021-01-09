النصر يسيطر على سباق نزوى للدراجات

الشارقة (الاتحاد)

توج منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الدراجات الهوائية أبطال ونجوم سباق نزوى للدراجات الهوائية صباح أمس، لفئتي الكبار والشباب تحت 23 سنة، بمدينة نزوى بالشارقة لمسافة 90 كم، وبمشاركة 34 دراجاً مثلوا كافة أندية الدولة.

وأسفر السباق على فوز ريان كرستيان دراج النصر بالمركز الأول في فئة الرجال بزمن ساعتين، تبعه زميله علي عبدالله الحساني، والثالث محمد الغافري دراج نادي أبوظبي، وفي فئة الشباب تحت 23 سنة، حل الدراج أسامة صباهي من النصر في المركز الأول، وتبعه زميله حمد عبدالله المهري، والثالث محمد الصباغ من شباب الأهلي.