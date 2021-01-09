11 هدفاً في افتتاحية الحبتور للبولو

دبي (الاتحاد)

فاز «هيسكث استيتشس 9» على فريق «الباشا» في افتتاح بطولة الحبتور للبولو التي انطلقت أمس الأول، بمشاركة 4 فرق.

وتفوق «هيسكث» على «الباشا» على مدار أشواط المباراة، والتي حسمها في النهاية بنتيجة 8 مقابل 3.5، بفضل تألق ماتيوس كلاسيوس وماتيوس أريارتي، ولم ينجح «الباشا» في استغلال فارق «الهانديكاب» الذي منحه نصف هدف من بداية اللقاء.

يذكر أن البطولة هي الأولى في العام الجديد، وتتوالى بعدها البطولات حيث تنطلق كأس دبي الفضية 22 يناير الجاري، وتستمر حتى 5 فبراير المقبل بهانديكاب 18 جولاً، وهي من البطولات ذات المستوى العالي، وتليها بطولة الأساتذة من 7 إلى 12 فبراير، وكأس دبي الذهبية من 14 فبراير إلى 5 مارس، والتي تشهد مشاركة أبرز نجوم اللعبة في العالم، وتتوالى البطولات بعدها حتى تختتم في 23 أبريل المقبل.