كولكارنى تتصدر شطرنج الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

تصدرت الهندية بهاكتي كولكارني كأس الشارقة الدولية الافتراضية للشطرنج للسيدات في نسختها الحادية عشرة، التي ينظمها نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بمشاركة أكثر من 500 لاعبة من 50 دولة.

وحصدت كولكارني 4.5 نقطة من 5 جولات، فيما جاء الثلاثي المكون من الروسية بولينا شوفالوفا والأوكرانية لوليا أوسماك والبولندية مونيكا سوكو في المركز الثالث بـ4 نقاط.

وحضر الافتتاح الشيخ سعود المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وندى النقبي المدير العام لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ونجلاء الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة.