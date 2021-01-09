عبدالله الغيلاني: عقود بني ياس «مؤمنة» ضد «الأطماع»

مصطفى الديب (أبوظبي)

يعيش بني ياس حالة من التوهج هذا الموسم، على صعيد النتائج والأداء معاً، ويأتي ذلك بفضل امتلاك «السماوي» لمجموعة من اللاعبين المتميزين، سواء الأجانب أو المواطنين، وتسعى إدارة النادي حالياً للحفاظ على اللاعبين، خاصة الأجانب بعد تألقهم، خاصة أن تعاقد بعضهم مع النادي على طريقة الإعارة، في مقدمتهم الهداف البرازيلي بيدرو وصانع الألعاب الأرجنتيني خمينيز.

وشهدت الأيام الماضية تناثر أنباء عن رغبة بعض الأندية في التعاقد مع مدرب الفريق الروماني إيسايلا، وكذلك التركيز مع الثنائي الأجنبي.

وفي تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»، تحدث عبدالله الغيلاني رئيس شركة بني ياس لكرة القدم بالإنابة، عن كل الملفات، وما يدور في «الكواليس» للحفاظ على كيان «السماوي».

وشدد الغيلاني أن عقود بني ياس مع اللاعبين والمدرب «مؤمنة» تماماً ضد أي «أطماع»، وقال: حتى لو كانت العقود استعارات، إلا أنها بها شروط تخدم مصلحة النادي تماماً، كما أن هناك رغبة مشتركة بين اللاعبين والنادي في التجديد. سواء الإعارات أو بأحقية شراء العقود.

وحول ما أثير عن تلقي إيسايلا مدرب «السماوي» لعرض خارجي، قال: لا يوجد أي شيء، ولم نسمع إلا في الإعلام، ورغبة النادي والمدرب مشتركة لاستكمال المشاور الناجح.

وأضاف: كل خطوة داخل النادي نتخذها بشكل مدروس، وهناك اتفاق على أن الفريق يؤدي بمستوى أكثر من رائع، والمجموعة الموجودة متناغمة ومنسجمة تماماً لذلك، فإن الاتجاه هو الحفاظ عليها، والسعي لتدعيمها بما يخدم المصلحة العامة.

وبشأن فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وهدف بني ياس خلالها، قال: لدينا مجموعة من الأجانب الرائعين، وكذلك المواطنين، ولا توجد أي رغبة للتعاقد مع لاعبين جدد، باستثناء البحث عن مقيمين يخدمون الفريق، خاصة أن البحث عن لاعب مواطن جيد، أمر صعب في الوقت الراهن، نظراً لتمسك الأندية بلاعبيها المتميزين، لذلك فإن هدفنا الدعم بما يحتاجه الفريق، لكن من خلال لاعبين مقيمين إن وجدت النوعية التي تخدم احتياجات «السماوي»، وإذا لم يحدث ذلك، فإن الفريق رائع ومتكامل، ولديه حالة من الانسجام التام بين مجموعة اللاعبين من جهة، وأيضاً المدرب.

وعن رأيه فيما يقدمه بني ياس هذا الموسم، أكد أن «السماوي» يؤدي بمستوى أكثر من رائع، ويعكس المجهود الذي تم بذله لبناء الفريق، مؤكداً أن دعم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس النادي، هو الرافد الأول لكل النجاحات التي تتحقق على أرض الواقع.

وأضاف: الجميع راض عما يقدمه بني ياس ويسعى لدعمه بكل قوة، سواء بالحفاظ على المجموعة، أو بتوفير الظروف المناسبة للتألق، خاصة أن أجواء الأسرة الواحدة داخل النادي أحد أهم أسباب النجاح.