حتا.. «شحن الطاقة» بـ «القوة 7»

مراد المصري (دبي)

شحن حتا طاقته وعزز الجانب البدني خلال المعسكر الذي أقامه لمدة 7 أيام، واختتمه أمس الأول، مع تحضيره للعودة إلى دوري الخليج العربي بصورة أقوى، طمعاً في جمع النقاط اللازمة للهروب من منطقة الخطر.

وأقام «الإعصار» المعسكر في دبي، من خلال تجمع الفريق معاً لخوض التدريبات بشكل متواصل وبنظام ثابت، سواء البدنية أو التدريبات الفنية بملعب العوير الخاص بنادي شباب الأهلي.

وأكد عبيد علي إداري الفريق، أن المعسكر جاء بالتنسيق مع المدرب الصربي فلاديمير، الذي سعى لاستغلال عدم خوض كأس الخليج العربي، والحصول على فرصة العمل على التدريبات، خلال فترة الراحة التي تمثل المدة الأطول له، منذ توليه المهمة خلفاً لليوناني كريستوس كونتيس، وركز فيها على الجوانب البدنية والفنية وتعزيز معرفته بالمجموعة ككل.

وأشار إلى أن أبرز المكاسب في المعسكر تمثل في عودة المصابين، ومنهم راشد سالم وخالد سالم وعمر سعيد.

وتوجه عبيد علي بالشكر إلى إدارة شباب الأهلي على تعاونها في تخصيص ملعب العوير لخوض التدريبات، وذلك تأكيداً للعلاقات المتينة بين الناديين.