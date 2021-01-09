ريمة الحوسني عضوة «الصحة والطب» في «الواد»

دبي (الاتحاد)

نالت الدكتورة ريمة الحوسني رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، عضوية لجنة الصحة والطب والبحوث في الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات «الواد»، لتصبح بذلك أول امرأة عربية تنال هذه العضوية، في إنجاز جديد للإمارات.

وحصلت الحوسني على عضوية اللجنة لمدة 3 سنوات، وذلك بعد ترشيحها من جانب الهيئة العامة للرياضة والمكتب الآسيوي التابع للوكالة الدولة لمكافحة المنشطات، بعد أن توفرت فيها المعايير المطلوبة، ومن بينها الخبرة الكافية في مجال مكافحة المنشطات.

وقالت الدكتورة ريمة الحوسني: إن حصولها على عضوية اللجنة يعتبر إنجازاً كبيراً للإمارات، خاصة أنها أول امرأة عربية تنال هذا المنصب في منظمة عالمية لها وزنها وسمعتها، مشيراً إلى أن وجودها في عضوية اللجنة يعزز من مكانة الدولة على المستوى العالمي، وأعربت عن تقديرها للهيئة العامة للرياضة لدعم ترشيحها لهذه اللجنة.