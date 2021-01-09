العامري والقبيسي والفلاحي أبطال «الرمز»

دبي (الاتحاد)

احتدمت المنافسة في أشواط «العامة» و«الملاك» التي تشهد مشاركة كبيرة وقياسية في بطولة فزاع للصيد بالصقور «التلواح»، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتستمر حتى 15 يناير الجاري في منطقة الروية بدبي.

وشهد اليوم السابع من البطولة إقامة أشواط فئة «بيور جير» للعامة والملاك، بواقع 9 أشواط استمرت المنافسات فيها حتى الاقتراب من غروب الشمس، نظراً للإقبال الكبير على المشاركة.

وفي أشواط العامة، حقق محمد سالم العامري المركز الأول في شوط بيور جير فرخ الرمز، بالطير «أسد» بزمن 19.307 ثوان، وتوج عبدالله خلفان القبيسي بشوط بيور جير جرناس الرمز، بالطير «منصور» بزمن 19.959 ثانية، وكسب «الفرسان» شوط بيور جير فرخ الرئيسي، بالطير «أف 027» بزمن 20.299 ثانية.

وحقق حميد هزاع الدرمكي المركز الأول في شوط بيور جير جرناس الرئيسي، بالطير «بي 85» بزمن 20.065 ثانية، وكسب بطي أحمد مجرن شوط بيور جير فرخ النقدي بالطير «الكايد» بزمن 19.666 ثانية.

وفي أشواط الملاك، حقق جمعة عبدالله الفلاحي المركز الأول في شوط بيور جير فرخ الرمز، بالطير «بي 3» بزمن 21.061 ثانية، وأكمل الفلاحي تفوقه بحصد المركز الأول في شوط بيور جير جرناس الرمز أيضاً، بالطير «إسعاف» بزمن 19.806 ثوان.

وحقق فهد محمد المنصوري المركز الأول في شوط بيور جير فرخ رئيسي بالطير «ربدان» بزمن 19.546 ثانية.

وكسب ثاني عبدالله الفلاسي شوط بيور جير جرناس رئيسي، بالطير «UAEFALCON» بزمن 20.076 ثانية.

وحصد بطي أحمد بن مجرن الصدارة في شوط بيور جير فرخ نقدي، بالطير «الكايد» بزمن 19.666 ثانية.

وتنطلق اليوم منافسات النسخة الثانية لدوري الإمارات للصيد بالصقور، الذي ينظمه نادي أبوظبي للصقارين ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بمشاركة 10 فرق، حيث يحتضن مقر بطولة فزاع للصيد بالصقور أول جولتين.

وتقام في الجولة الأولى اليوم 5 مواجهات، تجمع بين الغربي وحبشان، دبي والطف، الصيرمي ونوماس، النخبة والإمارات، صقور العين وند الشبا، فيما يلتقي في الجولة الثانية غداً نوماس والنخبة، الطف والصيرمي، ند الشبا والإمارات، صقور العين والغربي، حبشان ودبي.