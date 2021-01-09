المنصوري بطل «الثنائية»

دبي (الاتحاد)

حقق محمد عبيد المنصوري قائد منتخب ألواح التزحلق على المياه بالمظلات «كايت سيرف» ثنائية في اليوم الأول، بحصد المركز الأول لفئتي توين تيب والمهارات المفتوحة، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دبي المفتوحة 2021، والتي أقيمت في شاطئ نسناس بجميرا.

وتفوق المنصوري على جميع المشاركين في القائمة الوطنية، مسجلاً أفضل معدل في الفئتين، ضمن البطولة التي شهدت التنافس بين 83 متسابقاً ومتسابقة في 3 فئات، هي «توين تيب» و«المهارات المفتوحة» و«هايدرو فويل» على مدار يومين بتنظيم وإشراف نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بالتعاون مع لجنة الإمارات للكايت سيرف والتجديف والتزحلق على الماء.

واعتلى المنصوري صدارة فئة «توين تيب» متقدماً على سهيل المري وخالد بالجافلة، فيما نال المركز الأول في فئة المهارات المفتوحة، متفوقاً على سالم بن جرش السويدي وراشد الفلاسي.

وواصل الصاعد عبدالله المحيربي تألقه في البطولة، وللموسم الثاني على التوالي، محققاً المركز الثاني في فئة المهارات المفتوحة، خلف اللبناني جبريل كاساس، والمركز الثالث في «توين تيب» خلف كاساس، والفرنسي اليكس أنسيدي.

وفي باقي النتائج، نجح السريلانكي دانيل أنشكا في الفوز بالمركز الأول لمحترفي المهارات المفتوحة، بينما نالت البريطانية سارا دوجلاس لقب السيدات، بينما حصل اللبناني نور الدندشيلي على المركز الأول لمحترفي «توين تيب»، وتفوقت ميشيل شارلين من موريشيوس عند السيدات. وعقب نهاية المنافسات، قام هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، يرافقه أعضاء اللجنة الفنية لبطولة دبي المفتوحة، بتتويج أبطال الفئات المختلفة.