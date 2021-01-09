أندية الشارقة تتصدر المشهد في موسم 2020-2021

فرضت أندية الشارقة كلمتها مع اقتراب مسابقات موسم 2020- 2021، من الوصول إلى محطة نهاية الدور الأول، وبالتزامن مع أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمكافأة الأندية أصحاب الإنجازات للموسم السابق بمبلغ 12.685.000 درهم تخصص لمكافأة 17 نادياً من «الإمارة الباسمة».

وتصدر «الملك» حامل لقب دوري الخليج العربي، في موسمه الأخير 2018- 2019، قبل إلغاء نسخة الموسم الماضي، المشهد في الموسم الحالي، بصدارته الترتيب برصيد 29 نقطة، بنهاية «الجولة 12»، ليكون أقوى المرشحين للقب «بطل الشتاء»، في الوقت الذي تؤدي فيه بقية فرق «الإمارة الباسمة» في المسابقة ذاتها بمستوى جيد، باحتلال اتحاد كلباء المركز السابع برصيد 19 نقطة، مقابل 11 نقطة لخورفكان الحادي عشر.

ويرسم «البطائح» متصدر ترتيب أندية دوري الدرجة الأولى، لوحات جميلة في «مسابقة الهواة»، ولم تمنع حداثة تكوين الفريق الذي يعد «الضلع الرابع» لأندية «الإمارة الباسمة» في الأولى من فرض اسمه على صدارة الترتيب برصيد 18 نقطة، بنهاية الجولة السابعة، معززاً طموحات جماهيره في تحقيق إنجاز تاريخي، بالتأهل إلى «المحترفين» رغم صعوبة المهمة، مع احتدام المنافسة في الجولات المقبلة.

وباستثناء الذيد صاحب «المستوى الأقل» بين جميع فرق دوري الأولى، حيث يقبع في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، عادت بقية فرق الشارقة إلى واجهة المنافسة في الدوري، حيث يتشارك دبا الحصن «الرابع» في النقاط مع فريقي الإمارات ودبا الفجيرة برصيد 11 لكل منها، ويحتل الحمرية المركز السادس برصيد 9 نقاط.

ولا يبدو الوضع مختلفاً في دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، في ظل منافسة فرق «الإمارة الباسمة» على الصدارة التي يحتلها حالياً العين «بطل الشتاء»، برصيد 30 نقطة، بنهاية «الجولة 12»، ويحتل اتحاد كلباء مقعد «الوصافة» برصيد 25 نقطة، بالتساوي مع الشارقة «الثالث»، فيما يحتل خورفكان موقعاً متأخراً في المركز قبل الأخير برصيد 10 نقاط.

وعبر عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، عن سعادته بما وصلت إليه مستويات الرياضة في «الإمارة الباسمة»، مشيراً إلى أن هناك الكثير من الطموحات المستقبلية، وأن ما يحدث حالياً، هو مجرد نقطة في أحلام مستقبلية كبيرة.

قال عيسى هلال: الدعم الكبير الذي نلقاه من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، هو الدافع الأول لنا جميعاً في رياضة الشارقة بشكل عام، ونظرة سموه الثاقبة في استثمار أوقات الشباب، كونه رياضياً أصيلاً بما يفيد المجتمع، وهو ما ترتب عليه دعم مادي ومعنوي وبنية تحتية قوية، وتوفير كل الإمكانيات، بحيث تكون البيئة المحفزة للاعبين وصناعة شخصية البطل، ومن خلال توفير كل عناصر التألق، كونها غرفة ملابس تليق باللاعبين والحافلة المناسبة التي تحمل اللاعبين من وإلى النادي، وعيادة طبية تليق، وتغذية سليمة، وبرامج تثقيفية للاعبين خلال فترة الصيف، إضافة إلى الملابس الرياضية الأنيقة والحديثة للاعبين.

وأضاف: هناك دور كبير أيضاً لقرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، كذلك وحصول نادي سيدات الشارقة على المركز الأول في البطولة العربية لأندية السيدات التي أقيمت في الشارقة خلال فبراير 2020.

وقال: تم بناء منشآت رياضية على أحدث طراز، والقديم منها تم تجديدها بما يتناسب مع المرحلة، لتكون بيئة تشجيعية محفزة، لكي يقدم اللاعب كل ما لديه من قوة وعطاء، وتم صناعة جيل أيضاً من القيادات، ومتوقع بأن يتواجد أكثر من 30 شخصاً في الاتحادات الرياضية، في الدورة الانتخابية الجديدة، حيث تم إعدادهم وتدريبهم بالشكل المناسب والقوي، لافتاً إلى الدور المهم لفريق العمل في مجلس الشارقة الرياضي.

وذكر جمعة الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، أن دعم سمو حاكم الشارقة، والمتابعة الدائمة لمجلس الشارقة الرياضي يمثلان «حجر الأساس» في تميز أندية «الإمارة الباسمة»، وأوضح أن الدعم الكبير والمتابعة الدائمة، كانت سبباً أساسياً في النجاحات اللافتة للأندية، وعلى صعيد الحمرية مثل غيرنا من الأندية، نسعى لترجمة توجيهات سموه بان تكون الأندية بيئة جاذبة تحتضن مواهب الشباب المختلفة على الصعيدين الرياضي والثقافي.

وأضاف: الإنجازات المستمرة تبشر بالخير على مستوى فرق الألعاب الجماعية والألعاب الفردية التي تجد ذات الاهتمام، في ظل تميز نادينا على صعيد أبطال الدراجات، السباحة والألعاب البحرية في التجديف والشراع الحديث، وتمتد أيضاً إلى الاهتمام المتعاظم بالجوانب الثقافية، بعدما حصدنا مؤخراً جائزة التميز على مستوى أندية «الإمارة الباسمة» في الجانب الثقافي والذي لا ينفصل قطعاً عن الرياضة.

وأعرب خليل غانم رئيس شركة الكرة بنادي خورفكان عن امتنانه للدعم المتواصل لسمو حاكم الشارقة لأندية الإمارة، والذي أسهم في تحقيق العديد من الإنجازات التي انتظمت أندية الإمارة بشكل عام، في ظل المتابعة المستمرة من مجلس الشارقة الرياضي، وقال: الأمر السامي والمكرمة الجديدة والسخية، بتحفيز الأندية أصحاب الإنجازات لموسم 2019-2020 امتداد لمسيرة الدعم التي أسهمت في كل الإنجازات في مختلف الرياضات بالأندية.

وأضاف: «فخورون في خورفكان باهتمام سموه المتعاظم، الأمر الذي يضع على عاتقنا مسؤولية كبيرة، لبذل المزيد من الجهد والتفاني لحصد الإنجازات ورفع اسم الشارقة عالياً، وسعداء بما وصلنا إليه من تطور وارتقاء في واقع الرياضة بالإمارة، وآخرها حصد استاد صقر بن محمد القاسمي لقب ثاني أجمل إطلالة في قارة آسيا».



