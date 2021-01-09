الشامسي أول المتأهلين لـ«المربع الذهبي» في بطولة فزاع لليولة

تأهل حميد الرزي الشامسي إلى المربع الذهبي في الحلقة السادسة من النسخة الـ21 لبطولة فزاع لليولة والنسخة الـ16 من برنامج الميدان، الذي يعد التظاهرة الشبابية الأبرز في إحياء الموروث الشعبي والمساهمة في نشره بين الأجيال.

وأصبح الشامسي أول المتأهلين إلى الدور نصف النهائي «المربع الذهبي» وذلك بعد تفوقه على عبدالله النقبي في المجموعة الخامسة للدور الثاني، وذلك بنتيجة حبست الأنفاس، حيث تعادل كلا المتنافسين برصيد النقاط بواقع 50 نقطة في المسابقات الرئيسية، وخسر عبدالله النقبي أمام خصمه بعد أن تم إلغاء نتيجة الترشيح لعدم التزامه بطريقة الترشيح المعتمدة، الأمر الذي جاء في مصلحة حميد الرزي الشامسي الذي حصد بدوره تصويت الجماهير له، وحصل على 30 نقطة إلى جانب حصوله على درجة 47 مقابل 46 للنقبي في الدرجات الممنوحة لليويلة على أرض الميدان، ليكون بذلك صاحب بطاقة التأهل.

وأكد راشد الخاصوني، نائب مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن الإقبال الجماهيري المتزايد على التصويت يعكس مدى التفاعل مع البطولة، ومواكبتهم لها لحظة بلحظة، وقد أثبتت الحلقة السادسة أن صوت الجماهير مسموع، وأن المركز قد استخدم أعلى المعايير في عملية الرصد والمتابعة وفقاً للشروط واللوائح المعمول بها في التحكيم، بعدما جاء الحسم وظهرت النتيجة في شكل مفاجأة للجمهور ولكنها أعطت بعداً جديداً للبطولة، وهو ما يجعلنا نسعى لتعزيز الجهود لمواكبة هذه الثقة من الجماهير من خلال التطبيق الذكي الذي يتم من خلاله الترشيح لليويلة.

وأعرب المضمر حمدان بن دلموك، عن تقديره للمساهمة في هذا البرنامج من خلال إضافة الركض بالهجن، والأهم أنها منحت المشاركين خبرات متراكمة في التعامل مع الهجن، وهو ما لمسناه في الدور الثاني من خلال تواصل المشاركين معنا لفترة أطول وتعلم مهارات التعامل معها وكيفية قيادتها في السباقات.

وأكد حمدان بن دلموك الذي ساعد مكتوم الشامسي على التأهل في الدور الأول، أن جميع المشاركين لديهم رغبة للتعلم وهو ما سهل مهمة المضمرين، فيما أننا نتطلع لأن تتواصل هذه المبادرة في النسخ المقبلة لتعميم التجربة بين الأجيال الصاعدة.

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