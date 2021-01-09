«المحروسة» تتصدر الترشيحات في سباق أبوظبي

ينظم مضمار نادي أبوظبي للفروسية حفل سباقه السادس هذا الموسم، ويتألف من 6 أشواط خصصت للخيول العربية، ما عدا الشوط السادس والأخير الذي تم تخصيصه للخيول المهجنة الأصيلة، ويستقطب الحفل 85 خيلاً تتنافس على جوائز مالية بقيمة 480 ألف درهم.

وتعد «المحروسة» أكثر الخيول حظاً لتحقيق الفوز في الشوط الثالث لمسافة 1200 متر على لقب جزيرة صير بني ياس، بعد حلولها في المركز الثاني في سباقين من قبل مع خيول قوية، وتنافسها «عباية» و«روعة الريف».

ويتصدر «أونوارد» الترشيحات في الشوط الأول لمسافة 2200 متر على لقب جزيرة الماريه، وهو فائز على ذات المضمار والمسافة، فيما ينافسه بقوة «الباهر» الذي يقوده تاج أوشي إلى جانب «يطرق»، إلى جانب «واضح» و«آر بي جرينيد».

ويبدو «دسان دي ايه» أنه المنافس الأبرز في الشوط الثاني لمسافة الميل، على لقب جزيرة ياس، ولكن مهمته لن تكون سهلة، في ظل وجود خيول قوية تسعى لتدوين اسمها في سجل الأبطال أمثال «سقراط»، و«فرتيل دو كروات».

وفي الشوط الرابع لمسافة 1200 متر على لقب جزيرة دلما المخصص لخيول الأربع سنوات، يتحفز «قاسم» الذي حل في المركز الثالث، للفوز باللقب، وينافسه بقوة «اف صمود»، و«إي إس عجب» و«بتار الريف».

وينطلق كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة في الشوط الخامس، ويقام لمسافة 1200 متر - تكافؤ، برعاية مهرجان سباقات منصور بن زايد آل نهيان العالمي، وتنافس فيه 14 خيلاً أبرزها «تغازل».

وهناك منافسون أقوياء مثل «مجالس» الفائز في آخر سباقين، ومعه رفيقته في الإسطبل «نوف كيه بي» الفائزة على ذات المسافة العام الماضي، إلى جانب «العريق» الفائز في الشهر الماضي.

وتختتم الأمسية بسباق تكافؤ للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1400 متر بمشاركة 13 خيلاً، يتصدرها «شنغهاي سيتي» و«شوجار بوي» إلى جانب «إكسبريشونيست» الفائز في بريطانيا، وهناك «ريبيل ستريك».

ترشيحات

1- أونوارد، الباهر، آر بي جرينيد

2- دسان دي إيه، سقراط، سندس

3- المحروسة، عباية، روعة الريف

4- صمود، البطين، إي عجب

5- مجالس، نوف كيه بي، تغازل

6- شنغهاي سيتي، شوجار بوي، كسبريشونيست



