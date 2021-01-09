النصر بطل كأس رئيس الدولة لـ«سيدات اليد»

أحرز النصر كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة اليد للسيدات موسم 2019 - 2020، بعد فوزه على الجزيرة 34 - 24، في مباراة الإياب، أمس، والتي أقيمت بينهما بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، بعدما انتهى لقاء الذهاب بالتعادل 24 - 24.

حضر المباراة ومراسم التتويج نبيل عاشور رئيس الاتحاد، وعبدالسلام ربيع نائب الرئيس، وناصر الحمادي أمين عام الاتحاد، وداود مليح وسعود صالح وعدنان الشامسي، أعضاء المجلس.

وقرر الاتحاد، في اجتماعه أمس، إعادة مباراة الجزيرة والعين، في ختام الدور التمهيدي لكأس الإمارات للرجال، بعد قبول احتجاج «الزعيم» العيناوي على النتيجة بسبب خطأ في التسجيل، وانتهى اللقاء بفوز «فخر أبوظبي» 31 - 30.

وأكد ناصر الحمادي أمين عام الاتحاد، أن القرار جاء، بعدما تقدم العين باحتجاج رسمي في التوقيت المحدد، وعليه تمت دراسة القرار من جميع الأطراف، والمتابعة من جديد للمباراة، وكان القرار النهائي بإعادة المباراة، وعلى أن تكون هناك عقوبات على الحكام بسبب الخطأ في التسجيل.



