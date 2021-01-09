«الربع الخالي» بطل كأس التعاون الخليجي بالشارقة

توج الجواد «الربع الخالي» لحمد سالم البلوشي، بإشراف يونس الكلباني، وقيادة المعتصم البلوشي، بطلاً للشوط الخامس والرئيس لمسافة 1700 متر على لقب كأس مجلس التعاون الخليجي البالغ جائزته 150 ألف درهم، والذي أقيم بمضمار الشارقة.

وحقق المالك والمدرب خليفة مطر النيادي، ثنائية لافتة، عبر «اف مذهل» بقيادة سيف البلوشي في الشوط الأول لمسافة 1000 متر، فيما جاء الفوز الثاني عبر «إشعار» بقيادة بيرناردو بينيرو في الشوط الرابع لمسافة 1700 متر.

وخطف المهر «مجدي» لإسطبلات العجبان، بإشراف عبدالله الحمادي، وقيادة شتيبان مازور، ببراعة لقب الشوط الثاني لمسافة 2000 متر، فيما ذهب لقب الشوط الثالث لمسافة 1700 متر للفرس «اف عذبة» لخالد النابودة وإشراف ارنست اوتيل وقيادة تاج اوشي.

وحسم «ابولو كيد» لاتش وبي، وبإشراف مصبح المهيري وقيادة انتونيو فريزو، معركة الشوط الأخير لمسافة 1200 متر المخصص للخيول المهجنة الأصيلة.

شهد السباق وتوج الفائزين الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، الذي هنأ الفائزين وأشاد بالمشاركة الكبيرة والمتميزة من الأشقاء من سلطنة عمان والسعودية، وقال إن الجميع فائزون من خلال هذه المشاركة المهمة التي تجمعنا مع الإخوة في مجلس التعاون الخليجي.

وتقدم حمد البلوشي مالك «الربع الخالي» الفائز بالشوط الرئيس، بالشكر للقائمين بالتنظيم والاستقبال الجيد وحسن الضيافة، وقال إن الجواد الفائز بالديربي العماني، قاده ببراعة الفارس معتصم البلوشي الذي يعرفه جيداً.



