راشد بن دلموك يهدي إسطبلات «ام 7» كأس إكسبو للقدرة

عاد الفارس الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم إلى منصات التتويج في سباقات القدرة مرة أخرى، ليتوج بلقب سباق كأس «إكسبو 2021» الذي أقيم أمس بمدينة دبي الدولية للقدرة، بمشاركة 163 فارسة وفارساً، ويعتبر الفارس المحنك الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، من أكثر الفرسان الإماراتيين فوزاً، حيث يحمل العديد من الألقاب الرفيعة في سباقات القدرة محلياً ودولياً، أبرزها كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وكأس سمو ولي عهد دبي، وكأس اليوم الوطني، وبطولة أوروبا المفتوحة.

وتمكن الشيخ راشد بن دلموك في هذا السباق أيضاً من إعادة إسطبلات «ام7» للصدارة من جديد، عندما فرض كلمته خلال السباق الذي شهد تنافساً قوياً، حيث حرصت خلاله الإسطبلات على تقديم الأفضل لتحقيق الفوز في موسم استثنائي بعد الإيقاف الطويل الذي قلص عدد السباقات.

وقاد بطل السباق الجواد «الهمبرا ميسكرينت» بكل مهارة، قاطعاً المسافة الكلية بزمن قدره 4:17:09 ساعة.

وتألقت خلال السباق أيضاً، خيول إسطبلات «أم آر أم الأخضر» بإشراف المدرب إسماعيل محمد، حيث نالت خيول الإسطبل المراكز من الثاني حتى الرابع عبر منصور سعيد الفارسي على صهوة «تاترينو» الذي سجل زمناً قدره 4:17:12 ساعة، وسعيد سلطان المعمري على صهوة «ماجيك جلين تامار» وسجل 4:17:24 ساعة، وسيف أحمد المزروعي على صهوة «ماجيك جلين تورك» بزمن قدره 4:17:35 ساعة.

وعقب ختام السباق، قام الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية ومحمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية بتتويج الفائزين.

وأشاد الفارس الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بأداء الجواد «الهمبرا»، وقال: إن فوزه كان متوقعاً؛ لأن المدرب لاحظ عليه مؤشرات جعلته يكون المرشح الأول للإسطبل.

وأضاف أن السباق كان قوياً، وشهد تنافساً كبيراً بشهادة معظم المدربين، مشيراً إلى أن تأخير انطلاقة الموسم زاد من التنافس، وجعل الإسطبلات تدفع بأفضل ما عندها.



قائمة الأبطال

الأول: الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم

الثاني: منصور سعيد الفارسي

الثالث: سعيد سلطان المعمري

الرابع: سيف أحمد المزروعي

الخامس: علي عبدالرحمن الزرعوني

230

ألف درهم قيمة جائزة الفائز بالمركز الأول في السباق



