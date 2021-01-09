فتح باب التسجيل في «مهرجان زايد التراثي» للشراع

أعلن نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، فتح باب التسجيل لسباق مهرجان الشيخ زايد التراثي، فئة 60 قدماً، حتى الخميس المقبل، على أن يقام السباق السبت المقبل.

وأكد النادي الحرص على اتباع الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا، خاصة من حيث طريقة التسجيل، وكذلك الفحوص الطبية اللازمة لجميع المشاركين وأطقم العمل، إضافة إلى اتباع الإجراءات نفسها خلال السباق نفسه، أهمها التباعد الجسدي وترك مسافات بين المحامل، بحيث لا تقل عن 20 متراً بين كل منها.

وتُعد فئة 60 قدماً الفئة الأكبر بين سباقات الشراع التراثي، ويشارك فيها نخبة البحارين والنواخذة، ومن المتوقع أن يشهد سباق مهرجان الشيخ زايد التراثي مشاركة واسعة من مختلف أنحاء الدولة، ولن تقل عن 90 محملاً شراعياً، بما يقترب من 1500 بحار.

وأعرب ماجد عتيق المهيري المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت عن فخر واعتزاز النادي بالمشاركة في مهرجان الشيخ زايد التراثي، وقال: هي عادة سنوية يحرص النادي عليها، وتُعد وسام فخر لجميع المشاركين في هذا المحفل التراثي الكبير.

وأعرب عن ثقته التامة في خروج السباق بالشكل الذي يليق بالحدث، مؤكداً ثقته في التزام الجميع بالإجراءات المتبعة للحد من انتشار «كورونا».

وتمنى أن يكون التوفيق حليف الجميع في هذا المحفل التراثي، منوهاً بأن إدارة النادي تبذل قصارى جهدها لنجاح أي حدث، يقام تحت مظلة أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت.



