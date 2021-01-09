تير شتيجن.. 250 مباراة في حراسة البارسا

أبدى الألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس برشلونة الإسباني، فخره الشديد لوصوله إلى 250 مباراة مع البارسا، وقال في تصريحات لموقع «جول العالمي» بنسخته الفرنسية: سعيد جداً بهذا الإنجاز، وأتمنى أن أضيف إليه مباريات أخرى كثيرة مع البلوجرانا». وعندما عرف بأنه أصبح في المركز الخامس لحراس برشلونة الأكثر مشاركة في المباريات عبر تاريخ النادي، بعد فيكتور فالديس «535 مباراة»، وأندوني زوبيزاريتا «410 مباريات» وأنطوني راماليتس «387 مباراة» وسالفادور سادورني «332 مباراة»، قال تير شتيجن «28 عاماً»: فخور بوجودي ضمن هذه القائمة من الحراس الكبار لبرشلونة.

وأضاف: من أهم أسباب تجديد عقدي أنني أرغب في البقاء مع هذا النادي لمساعدته في تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات.

انضم تير شتيجن إلى برشلونة قادماً من بروسيا مونشنجلادباخ الألماني عام 2014، مقابل 12 مليون يورو، وحافظ مع «البارسا» على شباكه نظيفة 105 مرات، وحقق 176 فوزاً و44 تعادلاً و30 خسارة، ومني مرماه بـ 237 هدفاً، كما حقق بقميص برشلونة 13 بطولة منها «4 ليجا» وواحدة «شامبيونزليج»، و4 كأس ملك إسبانيا، و2 كأس سوبر محلي، ومرة واحدة كأس سوبر أوروبي، ومرة واحدة كأس عالم للأندية.