«مهرجان النيل»!

أعادت قرعة مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ذكريات المواجهات القديمة بين فريقي الأهلي المصري والمريخ السوداني، التي غابت عن الساحة القارية منذ 19 عاماً، عندما تقابل «أبناء النيل» في دور الـ16 من تلك البطولة في نسخة عام 2002، ونجح الفريق المصري في تجاوز عقبة شقيقه السوداني بعد الفوز ذهاباً بهدفين من دون رد، ولم يكفِ «الزعيم» الانتصار 3 - 1 في الإياب.

ويملك «حامل اللقب القاري» تفوقاً واضحاً على حساب شقيقه عبر تاريخ مواجهاتهما التي بدأت عام 1983، حيث فاز الأهلي 4 مرات مقابل خسارة وتعادل في مباراتين، وجاءت البداية صعبة للطرفين، حيث عبر بطل مصر للمرة الأولى على حساب «الأحمر الوهّاج» بهدف سجله الأسطوري محمود الخطيب من ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة، بعدما أهدر المريخ ركلة مماثلة، قبل تعادلهما من دون أهداف في مباراة العودة، ورغم بلوغ الأهلي نهائي تلك النسخة قبل 38 عاماً، إلا أنه لم يتمكن من الدفاع عن لقبه، بعد خسارته النهائي أمام كوتوكو الغاني الذي رد اعتبار النسخة السابقة في ذلك الوقت.

لكن الوضع تغير تماماً، عندما تجدّد اللقاء بين الشقيقين المتجاورين على ضفاف النيل في عام 1993، حيث فاز الأهلي ذهاباً وإياباً في ربع نهائي كأس أبطال الكؤوس، ورغم تقدُّم «عملاق القلعة الحمراء» في المباراة الأولى بنتيجة 2 - 1، إلا أن «زعيم السودان» صدم الجماهير المحتشدة في ملعب «المقاولون العرب» وبدأ بالتسجيل في الإياب، لكن جاء الرد قاسياً، ليحقق الأهلي أكبر انتصاراته في تاريخ مبارياتهما، بنتيجة 5 - 1، حيث هز هادي خشبة الشباك بصاروخ بعيد المدى، قبل أن يزيد حسام حسن النتيجة في الشوط الأول، وفي الفترة الثانية، أبدع محمد رمضان مسجلاً ثنائية، ثم ختم ياسر ريان «مهرجان النيل» بهدف خامس رائع.



