«اسد» يفترس رمز بيور جير في الصيد بالصقور

احتدمت المنافسة في أشواط «العامة» و«الملاك» التي تشهد مشاركة كبيرة وقياسية في بطولة فزاع للصيد بالصقور «التلواح»، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في منطقة الروية بدبي، وشهد اليوم السابع من البطولة إقامة أشواط فئة «بيور جير» للعامة والملاك، بواقع 9 أشواط استمرت المنافسات فيها حتى الاقتراب من غروب الشمس، نظراً للإقبال الكبير على المشاركة.

وفي أشواط العامة، حقق محمد سالم العامري المركز الأول في شوط بيور جير فرخ الرمز، بالطير «أسد» بزمن 19.307 ثوان، وتوج عبدالله خلفان القبيسي بشوط بيور جير جرناس الرمز، بالطير «منصور»، وكسب «الفرسان» شوط بيور جير فرخ الرئيسي، بالطير «أف 027»، وحقق حميد هزاع الدرمكي المركز الأول في شوط بيور جير جرناس الرئيسي، بالطير «بي 85»، وكسب بطي أحمد مجرن شوط بيور جير فرخ النقدي بالطير «الكايد».

وفي أشواط الملاك، حقق جمعة عبدالله الفلاحي المركز الأول في شوط بيور جير فرخ الرمز، بالطير «بي 3»، وأكمل الفلاحي تفوقه بحصد المركز الأول في شوط بيور جير جرناس الرمز أيضاً، بالطير «إسعاف»، وحقق فهد محمد المنصوري المركز الأول في شوط بيور جير فرخ رئيسي بالطير «ربدان».

وكسب ثاني عبدالله الفلاسي شوط بيور جير جرناس رئيسي، بالطير «UAEFALCON» وحصد بطي أحمد بن مجرن الصدارة في شوط بيور جير فرخ نقدي، بالطير «الكايد».

وتنطلق منافسات النسخة الثانية لدوري الإمارات للصيد بالصقور، الذي ينظمه نادي أبوظبي للصقارين ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بمشاركة 10 فرق، حيث يحتضن مقر بطولة فزاع للصيد بالصقور أول جولتين.

وتقام في الجولة الأولى 5 مواجهات، تجمع بين الغربي وحبشان، دبي والطف، الصيرمي ونوماس، النخبة والإمارات، صقور العين وند الشبا، فيما يلتقي في الجولة الثانية نوماس والنخبة، الطف والصيرمي، ند الشبا والإمارات، صقور العين والغربي، حبشان ودبي.

لفت الأنظار في أشواط العامة قدرتها على جذب مشاركين جدد من جنسيات أجنبية من المقيمين الذين استهوتهم رياضة الصيد بالصقور بعد متابعة بطولة فزاع للصيد بالصقور.



