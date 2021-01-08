مباراة استعراضية لنجوم الكرة في دبي بمشاركة إنفانتينو

دبي (الاتحاد) - أشاد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» باستراتيجية اتحاد الكرة، والتي قام خلفان بلهول عضو مجلس إدارة الاتحاد بعرضها بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة ومعالي أحمد بلهول وزير الدولة لشؤون التعليم العالي ومعالي خلدون المبارك عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للتنمية، وكوكبة من النجوم تقدمهم كلارينس سيدورف وباتريس إيفرا.

وشدد إنفانتينو على أن الإمارات هي قبلة العالم في كافة المجالات، مشيراً إلى أن فيفا سيكون لديه مشاريع مستقبلية بالتنسيق مع الاتحاد الإماراتي، لاسيما في تنظيم الأحداث والفعاليات ولم يستبعد استضافة الإمارات لفاعليات مستقبلية في هذا الشأن.

وذلك على هامش المباراة الاستعراضية التي أقيمت اليوم على ملعب ذياب عوانة بدبي وشهدت فوز الفريق «الأخضر» على «الأبيض» بسداسية لهدفين، والتي جمعت عدداً من المسؤولين الرياضيين.

سجل للفريق الأخضر دلاريد «هاتريك» وخلدون المبارك «هدفين» والشيف نصرت هدفاً، بينما سجل هدفي الفريق الأبيض سالم الشامسي عضو مجلس إدارة الاتحاد، ومن أبرز لاعبي الفريق الأخضر الشيخ راشد بن حميد رئيس اتحاد الكرة وجياني إنفانتينو ومعالي خلدون المبارك ولاعب مانشستر يونايتد السابق الفرنسي باتريس إيفرا والشيف العالمي نصرت.

بينما ضم الفريق «الأبيض» حميد الطاير عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وسعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، ولاعب ميلان السابق الهولندي سيدورف، وبدر حارب وعمران الجسمي.





وحضر معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل، جانباً من المعرض الذي نظمه اتحاد الكرة قبل انطلاق المباراة لاستعراض استراتيجية اتحاد الكرة للمرحلة المقبلة، حيث قدم عضو مجلس الإدارة خلفان بالهول شرحاً تفصيلياً لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو والوفد المرافق له.