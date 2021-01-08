غزارة تهديفية في دوري الصالات

دبي (الاتحاد)

شهد دوري كرة الصالات غزارة تهديفية في الجولة العاشرة، حيث واصل شباب الأهلي انتصاراته، وسطر فوزاً كبيراً على ضيفه دبا الحصن 6-2 وفاز خورفكان على مليحة 4-2، وأمطر البطائح شباك الحمرية 8-2 وكان النصر قد فاز على الشارقة 6-2 وفاز الظفرة على اتحاد كلباء 7-2، لتشهد الجولة العاشرة أعلى معدل تهديف منذ انطلاقة الموسم الحالي، حيث بلغ عدد الأهداف في 5 مباريات 35 هدفاً بواقع 7 أهداف في كل مباراة. ويشهد دوري الشباب اليوم 4 مباريات على صالة خورفكان وتجمع بين الحمرية مع مليحة، واتحاد كلباء مع النصر والظفرة مع البطائح، والمدام مع خورفكان.