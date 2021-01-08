«الضامة» تبعد العدوة عن الظفرة شهراً

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

كشف الفحص الطبي الذي أجراه المغربي عصام العدوة مدافع الظفرة عن إصابته بشد في الظهر أثر على العضلة الضامة، ليتأكد غياب اللاعب عن مباراة الوصل السبت المقبل بالجولة الأخيرة من الدور الأول لدوري الخليج العربي، حيث يستمر غيابه شهراً.

وكان اللاعب تعرض للإصابة خلال الإحماء في مباراة فريقه أمام بني ياس بالجولة الماضية من المسابقة.

في المقابل يستعيد الفريق لاعبيه الذين افتقدهم في الفترة الماضية بداعي الإصابة أو الإيقاف عمران الجساسي، وخالد الدرمكي، وخالد بطي، ليكون في أفضل حالاته بعد اكتمال العناصر خلال الأسابيع الأخيرة، والتي اشتكى فيها من نقص مستمر.