دورة حكم الفيديو تنطلق اليوم

دبي (الاتحاد)

تنطلق صباح اليوم، الدورة التنشيطية لتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، التي ‬يُنظمها ‬اتحاد ‬الكرة، في الفترة ‬من ‬9 ‬إلى ‬13 ‬يناير ‬الجاري ‬على ‬ملاعب ‬اتحاد ‬الكرة ‬وفندق ‬إنتركونتيننتال ‬فيستيفال ‬سيتي ‬بدبي، ‬بمشاركة ‬66 ‬حكماً ‬وحكماً ‬مساعداً ‬من ‬الفريق ‬الأول «‬من ‬ضمنهم ‬4 ‬حكمات»‬.

ويُقدم محاور الدورة السويسري مانويل لافارو المحاضر بالاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» مدير إدارة الحكام بالاتحاد السعودي، والأوزبكي فرهاد عبدالله المحاضر بالاتحادين الآسيوي والدولي، وصالح المرزوقي عضو لجنة الحكام، علي الطريفي مدير إدارة الحكام، خالد الدوخي المدير الفني، عبدالواحد خاطر وسلطان ساحوه، فما يُشرف على التدريبات البدنية مدربا اللياقة حسن عبدالله وأحمد هلال.