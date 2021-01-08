«السهوج» بطل «الرضا» في جبل علي

دبي (الاتحاد)

توج الجواد «السهوج» لخليفة مطر النيادي، بإشراف نفس المالك، وقيادة الفارس العماني سيف البلوشي، بطلاً لجائزة الفقيد الراحل د.حسين حبيب الرضا، والذي أقيم في الشوط الأول برعاية شادويل يوم أمس ضمن سباقات «ديرة» بمضمار جبل علي، وواصل الجواد «ميراكل ميكر» لفايز التركماني وبإشراف سالم بن غدير وقيادة زافير زياني عروضه الجيدة، بالفوز بالشوط الثاني لمسافة 1950 متراً، على لقب الشعفار للاستثمار، ومنح «تايلورز رو» لمصعب عبدالقادر الريسي، وقيادة رويستون فرنش، الثنائية للمدرب سالم بن غدير في الشوط الرابع لمسافة 1800 متر على لقب مزارع ديرنزتاون.

وحقق سالم بن غدير ثلاثية «هاتريك» غير مسبوقة حين أسرج «هاري آب» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، للفوز بالشوط السادس لمسافة 1200 متر، بقيادة الفارس رويستون فرنش «ثنائية».