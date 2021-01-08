إنفانتينو يشيد باستراتيجية اتحاد الكرة

دبي (الاتحاد)

أشاد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» باستراتيجية اتحاد الكرة، والتي قام خلفان بلهول عضو مجلس إدارة الاتحاد بعرضها بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة ومعالي أحمد بلهول وزير الدولة لشؤون التعليم العالي ومعالي خلدون خليفة المبارك عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للتنمية، وكوكبة من النجوم تقدمهم كلارينس سيدورف وباتريس إيفرا.

وشدد إنفانتينو على أن الإمارات هي قبلة العالم في كافة المجالات، مشيراً إلى أن فيفا سيكون لديه مشاريع مستقبلية بالتنسيق مع الاتحاد الإماراتي، لاسيما في تنظيم الأحداث والفعاليات ولم يستبعد استضافة الإمارات لفاعليات مستقبلية في هذا الشأن.

وذلك على هامش المباراة الاستعراضية التي أقيمت أمس على ملعب ذياب عوانة بدبي وشهدت فوز الفريق «الأخضر» على «الأبيض» بسداسية لهدفين، بحضور عدد من المسؤولين.

سجل للفريق الأخضر دلاريد «هاتريك» وخلدون المبارك «هدفين» والشيف نصرت هدفاً، بينما سجل هدفي الفريق الأبيض سالم الشامسي عضو مجلس إدارة الاتحاد، ضم الفريق الأخضر الشيخ راشد بن حميد رئيس اتحاد الكرة وجياني إنفانتينو ومعالي خلدون المبارك ولاعب مانشستر يونايتد السابق الفرنسي باتريس إيفرا والشيف العالمي نصرت، وضم الفريق «الأبيض» حميد الطاير، وسعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، والهولندي سيدورف لاعب ميلان السابق، وبدر حارب وعمران الجسمي.