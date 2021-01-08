دوري الدرجة الأولى: «النواخذة» إلى «الوصافة» مؤقتاً

فيصل النقبي (الفجيرة)

صعد دبا الفجيرة إلى المركز الثاني «مؤقتاً» في دوري الدرجة الأولى بفوزه الصعب أمس على ضيفه الذيد بهدف نظيف، أحرزه أحمد إبراهيم ضمن الجولة الثامنة، ليرفع رصيده إلى 14 نقطة، وبقي الذيد بنقطة وحيدة في المركز الأخير.

وتمكن فريق مصفوت من حصد فوزه الثاني على حساب ضيفه العربي 3-1، أحرز له عبدالله الغافري وجاردل أوليفيرا وطلال النوفلي بالخطأ في مرماه، بينما أحرز للعربي فارس الجابري، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، متقدماً إلى المركز التاسع بفارق الأهداف عن العربي صاحب نفس الرصيد.

وسقط الحمرية في فخ التعادل مع مضيفه التعاون 1-1 ليهدر فرصة كبيرة في اللحاق بركب المقدمة، حيث كان صاحب السبق في التسجيل عن طريق اللاعب الزيمبابوي «المقيم» تافادزو داهليو في الدقيقة 42 وأحرز مالك أحمد هدف التعادل.

وتختتم اليوم مباريات الجولة الثامنة بمباراتين، حيث تشهد قمة الجولة لقاء دبا الحصن وضيفه فريق الإمارات، ويواجه مسافي اختباراً مهماً أمام ضيفه العروبة.

وتتمثل أهمية لقاء الحصن و«الصقور» في أنه يعتبر المؤشر المهم لكليهما في سباق الاقتراب من الصدارة، خاصة أنهما برصيد واحد 11 نقطة، ولا مجال للتراجع في مرحلة مهمة تشهد غياب البطائح «المتصدر» عن هذه الجولة، وهو يبتعد في المركز الأول برصيد 18 نقطة.