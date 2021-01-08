كأس رئيس الدولة لـ «يد السيدات» تنتظر البطل

رضا سليم (دبي)

تشهد صالة حمدان بن راشد بنادي النصر المواجهة الحاسمة على لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للسيدات لموسم 2019-2020، في مباراة الإياب التي تجمع النصر والجزيرة، بعدما انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بصالة الجزيرة بالتعادل 24-24.

وفي حالة التعادل في النقاط بين الفريقين في مجموع لقائي الذهاب والإياب بعد نهاية المباراة يتم تطبيق المادة (2/‏2) كاملة من قواعد اللعب الدولية، وذلك لتحديد الفريق الفائز بالبطولة، حيث سيتم تمديد الوقت في حالة التعادل في النقاط بعد انتهاء المباراة الثانية، ولن يتم احتساب فارق الأهداف، على أن يتم تتويج الفريق الفائز عقب مباراة الإياب.