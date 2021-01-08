«شوال» يواجه «كالنور» في كأس مجلس التعاون

الشارقة (الاتحاد)

ينظم مضمار الشارقة لونجين عصر اليوم، فعاليات النسخة الثالثة لسباق كأس مجلس التعاون الخليجي «هيبة»، المخصص للخيول إنتاج الخليج العربي، ويتألف من ستة أشواط للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، وتجتذب الكأس حصة كاملة قوامها 16 خيلاً.

ويتصدر ترشيحات السباق لمسافة 1700 متر البالغ قيمة جائزته 150 ألف درهم، الجواد «شوال» وصيف النسخة الماضية، وينافسه «كالنور» بقيادة تاج اوشي فارس الإسطبل، والسعودي «شارق الخالدية» لعذبه للسباقات، صاحب المركز الرابع في النسخة الأولى.

ويمثل إسطبلات العجبان الثنائي «بلد الريف»، و«حرير الريف»، فيما تسعى الخيول العمانية لتسجيل كلمتها عبر «شجاع مسقط» و«المبهر»، بإشراف إبراهيم الحضرمي، ويسرج يونس الكلباني الجواد القوي «الربع الخالي» غير المهزوم في آخر 3 مشاركات، و«هناك» المميز».

تسعى المهرة «أشجان» لتعزيز حضورها القوي في الشارقة بفوز ثان في الشوط الأول لمسافة 1000 متر،

وتبدو الفرصة سانحة للجواد «ايه اف رامز» لتحقيق الفوز في الشوط الثاني«إنتاج الإمارات» لمسافة 2000 متر.

وتطمح «زهور»، وهي فائزة هنا على مسافة 1000 متر، للفوز بالشوط الثالث لمسافة 1700 متر تكافؤ، وهناك رفيقتها«اطايب»، و«بوريلايس فورتا»، ويعود الجواد «فانديم» بحثاً عن تكرار الفوز في الشوط الرابع لمسافة 1700 تكافؤ، لكنه يواجه خيولاً قوية هذا المرة أمثال«ايه اف عرب»، و«اشطر».

وتختتم الأمسية بسباق للخيول المهجنة الأصيلة على مسافة 1200 متر، ويدفع المدرب ساتيش سيمار بالثنائي «وان سيزون» بقيادة ريتشارد مولن، و«ماس ميديا» بقيادة تاج اوشي.