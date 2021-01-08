«دولي الجودو» يحذر من آفة المنشطات

أبوظبي (الاتحاد)

تسحب اليوم قرعة بطولة الماسترز للجودو، التي تفتتح غداً بصالة الوسيل للخدمات المتعددة بالدوحة، كأول بطولة للاتحاد الدولي والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية «طوكيو 2021»، ويحضر مراسم القرعة بجانب رئيس وأعضاء الاتحاد الدولي ناصر التميمي أمين عام اتحاد المصارعة والجودو أمين صندوق الاتحاد الدولي، ووقف وفد الاتحاد الدولي على توفر كافة متطلبات النجاح للبطولة، من خلال توفير أعلى معايير السلامة وشروط البروتوكول الصحي الذي وضعته لجنة النشاط بالاتحاد الدولي، وطالب التعميم بضرورة حماية الرياضيين من آفة المنشطات، وفقاً لقواعد الاتحاد الدولي والواد، بالإضافة إلى المعايير الدولية التكميلية التي حددتها لائحة الاتحاد.

ووصلت منتخبنا أمس قادمة من رومانيا استعدادا للبطولة التي تشهد مشاركة 400 لاعب ولاعبة من 70 دولة من مختلف قارات العالم، في مقدمتهم 6 منتخبات عربية يتقدمها منتخب الإمارات، ومصر، والجزائر، والمغرب، وتونس وقطر مستضيفه البطولة، ويمثل جودو الإمارات في البطولة اللاعبين فيكتور الذي يشارك في وزن تحت 73 كجم، وإيفان في وزن تحت 100 كجم ضمن برنامج الإعداد لدورة طوكيو 2021 بعد أن ضمنا التأهل لطوكيو مبكراً.