كاتانيتش: غياب «عموري» يؤثر على منتخب الإمارات

دبي (الاتحاد)

وصلت بعثة المنتخب العراقي الشقيق إلى دبي أمس الأول، لدخول المعسكر المغلق قبل مواجهة منتخبنا الوطني ودياً يوم الثلاثاء المقبل، وأدى المنتخب العراقي تدريباته مساء أمس، بمشاركة جميع اللاعبين، بينما غاب عن وفد أسود الرافدين، اللاعبان علاء عبد الزهرة وأمجد عطوان، بسبب الإصابة التي لحقت بكل منهما في الدوري العراقي الممتاز، فيما تمت دعوة اللاعب همام طارق المحترف بالإسماعيلي المصري، من جانبه ضم المدرب السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، مدرب منتخب العراق، لقائمة المباراة 23 لاعباً، هم جلال حسن ومحمد حميد وفهد طالب لحراسة المرمى، وعلاء مهاوي ومصطفى محمد جبر وعلي عدنان وضرغام إسماعيل وحسن رائد وريبين وسولاقا وميثم جبار وأحمد إبراهيم وفيصل جاسم لخط الدفاع، وضمت القائمة، أيضاً، صفاء هادي وإبراهيم بايش ومازن فياض وشريف الكاظم ومحمد قاسم وسجاد جاسم وحسين علي، وشيركو كريم لخط الوسط، وأيمن حسين ومحمود خليل لخط الهجوم.

ويحتل المنتخب العراقي صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بـ11 نقطة، متفوقاً على شقيقه البحريني صاحب الـ9 نقاط، وعلى المنتخب الإيراني الذي يحتل حالياً الترتيب الثالث، للمجموعة بـ6 نقاط فقط.

من جانبه أكد السلوفيني كاتانيتش مدرب «أسود الرافدين»، أن التجربة الودية أمام منتخب الإمارات تأتي محطة مهمة للغاية في إعداد فريقه لاستئناف مشوار التصفيات الآسيوية.

ولفت إلى أن «الأبيض» مر بظروف صعبة أدت لتراجعه في التصفيات الحالية، ولكنه يمتلك العناصر القادرة على إعادته لمسيرة الانتصارات، والمنافسة بقوة على التأهل للمرحلة الثالثة، نظراً لقوة المنتخب، بالإضافة لقوة العناصر الدولية، فضلاً عن القيمة الفنية للدوري الإماراتي.

وعن رأيه في العناصر الدولية في صفوف الأبيض قال: «أتابع المنتخب الإماراتي بالتأكيد كشأن متابعتي لبقية منتخبات المنطقة، كما أتابع الدوريات المختلفة، وأعرف قدرات أغلب اللاعبين، بشكل عام أرى أن المنتخب يمتلك عناصر قوية مثل علي مبخوت قائد الهجوم، بالإضافة للاعبين مميزين أمثال ليما وكايو وتيجالي، فضلاً عن وجود عناصر شابة مثل علي صالح وخليل إبراهيم وبقية زملائهم، إلا أن اللافت هو استمرار غياب عموري لاعب الجزيرة بداعي الإصابة، وبالتأكيد إصابة عموري وابتعاده تؤثر على أي فريق، وبالتالي أثرت على المنتخب الإماراتي في الفترات الماضية بشكل كبير».

وعن المباراة الودية المقبلة، قال: «نأمل أن تكون فرصة جيدة للوجوه الشابة حتى يثبتوا قدراتهم».