«الذئاب» يرسخ عُقدة «حامل اللقب»!

معتصم عبدالله (دبي)

فرض الفجيرة التعادل الإيجابي أمام مضيفه النصر 1-1 في ذهاب ربع نهائي كأس الخليج العربي «جولة محمد بن راشد» أمس الأول، ليعزز «الذئاب» حظوظه في مباراة الإياب المرتقبة في 25 يناير الجاري، متسلحاً بأدائه الجيد في مباراة الذهاب، وأرقام المسابقة التي تؤكد على الصعوبات الكبيرة التي تواجه حامل اللقب في رحلة الدفاع عن لقبه في 11 موسماً على التوالي.

وتشير أرقام مسابقة الكأس إلى فشل «البطل» في رحلة الدفاع عن لقبه على مدار المواسم الـ11 الماضية، والتي توزعت فيها ألقاب البطولة ما بين 7 أندية من بينها «العميد» الذي توج بلقبه الأول موسم 2014- 2015 قبل أن يودع مبكراً من الدور الأول في الموسم التالي 2016- 2017 باحتلاله المركز الثالث في المجموعة الأولى.

وبرهن الفجيرة بتعادله الإيجابي على ملعب «العميد» على «الندية» الكبيرة بين الفريقين في مسابقة كأس الخليج العربي في المواجهة الرسمية الثالثة بعدما التقى الفريقان مرتين في البطولة، فاز الفجيرة 2018، وفاز النصر في ربع النهائي 2019 بهدف حبيب الفردان قبل التعادل 1-1 في المواجهة الثالثة أمس الأول.

ووصف الكرواتي كرونسلاف جوريتش مدرب «الأزرق»، التعادل بـ «الدرس المفيد» لفريقه، وقال: «النتيجة مرضية ولست راضياً عن أداء الفريق، لم نأخذ المباراة بالجدية المطلوبة، وبالتالي كان الأداء أقل من المطلوب».

في المقابل أطنب الصربي جوران مدرب الفجيرة في الإشادة بلاعبي فريقه، وأوضح «سددنا 19 كرة على مرمى النصر، وكان من الممكن أن نخرج بنتيجة أفضل، وأعتقد أن التعادل ليس نتيجة سيئة وسعيد بالأداء والضغط العالي للاعبين على المنافس».

واتفق محمد عايض مدافع النصر مع رأي مدربه في تراجع الأداء، وقال «تراجعنا بعد تسجيل الهدف الأول أمام المنافس، وعلينا مراجعة حساباتنا قبل مباراة الإياب على ملعب الفجيرة»، لافتاً إلى أنهم كلاعبين يركزون في كل مباراة على حدة، مشدداً على فرص فريقه في مواجهة الإياب رغم صعوبة المهمة.

بدوره أوضح فراس بالعربي لاعب الفجيرة أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام منافس كبير، وقال: «تعاهدنا على تقليل الأخطاء، وبداية صفحة جديدة في 2021، وقدمنا شوطاً أول في مباراة الذهاب، وتنتظرنا مهمة أصعب في مباراة الإياب»، منوهاً بأن أخطاء الدفاع كلفت فريقه الكثير في المباريات السابقة على مستوى الدوري.