إدواردو يخطف الأضواء في خورفكان

فيصل النقبي (الفجيرة)

فرض البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب شباب الأهلي نفسه نجماً للقاء فريقه أمام خورفكان في ذهاب الدور ربع النهائي بكأس الخليج العربي أمس الأول، والتي كسبها «الفرسان» 4 - 2، وذلك بعدما ساهم بقدر كبير في الفوز، مستعيداً خطورته المعهودة ونجوميته اللافتة.

كما أن التحدي الذي كان مهماً بالنسبة للاعب هو متابعة التألق الذي بدأه بهدفين أمام الوصل ضمن الجولة الماضية للدوري على عكس كل التوقعات التي رسمت صورة سلبية حول مستقبله مع شباب الأهلي بسبب الظروف التي رافقته بعد الإصابة، التي تعرض لها رغم أنه كان نجم الأمسية الأولى في الدوري مع فريقه أمام اتحاد كلباء، والتي انتهت بثلاثية نظيفة كان نصيب إدواردو منها هدفاً بعد تألق كبير.

ونجح إدواردو في إحراز الهدف الثالث أمام «أصحاب الأرض»، كما أنه تسبب في ركلة الجزاء التي جاء منها الهدف الرابع في الوقت الذي كان يبحث خلاله خورفكان عن معادلة النتيجة، خاصة مع ظروف النقص العددي التي عانى منها بطرد المدافع عبدالعزيز هيكل.

وقال مهدي علي مدرب «الفرسان» إن فريقه تأثر بسبب النقص العددي الذي عانى منه أمام خورفكان، بعد طرد المدافع عبدالعزيز هيكل، لكن في الوقت نفسه استعاد التوازن، بعد إحراز الهدف الرابع، ونوه بأهمية نتيجة الفوز ذهاباً لزيادة فرصه في التأهل قبل لقاء الإياب رغم ظروف التي يمر بها الفريق.

بدوره أوضح البرازيلي كايو زاناردي مدرب خورفكان أن ركلة الجزاء التي جاء منها الهدف الرابع للمنافس، حددت مصير المباراة رغم أنه كان يجب على الحكم أن يحتسبها خطأ لمصلحة اللاعب هزاع سالم، مشيراً إلى أنه غير راضٍ عن النتيجة رغم قناعته بمستوى اللاعبين، ولم يستبعد حظوظ فريقه في المنافسة على التأهل إلى المربع الذهبي رغم الخسارة في لقاء الذهاب 2-4.